En las últimas horas, la FIFA confirmó los 24 integrantes del VAR en el Mundial de Qatar 2022 en los cuales estará el árbitro Nicolás Gallo como el único representante del arbitraje colombiano designado para esta competición.

Cabe mencionar que ni en los 36 árbitros, ni entre los 69 asistentes habrá presencia colombiana, ya que Andrés Rojas y Jhon Ospina no fueron elegidos.

“La Comisión de Árbitros de la FIFA ha anunciado hoy las listas de los colegiados seleccionados para la Copa Mundial Catar 2022. El colombiano Nicolás Gallo fue uno de los elegidos para hacer parte del equipo arbitral de vídeo en el máximo evento del fútbol mundial, tras valorar la calidad de su trabajo y el rendimiento mostrado en torneos, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años”, escribió la Federación Colombiana de Fútbol.

Es de recordar que en los últimos mundiales, el país había contado con la participación de árbitros como Óscar Julián Ruiz y Wilmar Roldán, Gilberto ‘Mecato’ Aristizábal, Jesús ‘Chucho’ Díaz, JJ Torres, Jhon Jairo Toro y Armando Pérez.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022