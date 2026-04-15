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Resumen: El nuevo Centro de Salud del corregimiento de San Miguel en Sonsón avanza en su construcción y se proyecta su entrega para finales de este año. La obra, impulsada por el Hospital de Sonsón, la administración municipal y la Gobernación de Antioquia, busca responder a una necesidad histórica de la comunidad rural, mejorando el acceso a los servicios de salud y evitando desplazamientos hacia otros centros urbanos.

¡Histórico para Sonsón! Este año será entregado el nuevo Centro de Salud de San Miguel tras años de espera

La construcción del nuevo Centro de Salud en el corregimiento de San Miguel, en Sonsón, se ha convertido en una de las obras más relevantes para la comunidad rural, al representar una solución esperada desde hace varios años frente a las dificultades de acceso a servicios médicos en esta zona del municipio.

Una obra que responde a una necesidad histórica

El proyecto avanza de manera continua y busca garantizar atención en salud sin que los habitantes tengan que desplazarse largas distancias hacia el casco urbano o hacia otros centros poblados. Para la comunidad, esta infraestructura representa un cambio significativo en las condiciones de acceso a la atención básica.

De acuerdo con la información oficial, la obra es resultado de un trabajo articulado entre el Hospital de Sonsón, la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia.

Inversión y ejecución del proyecto

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los $1.795 millones, recursos destinados a la construcción y adecuación del nuevo espacio asistencial. La obra se encuentra actualmente en fase de ejecución y, según lo proyectado, su entrega está prevista para finales de este año.

Las autoridades locales han señalado que el avance ha sido satisfactorio, destacando la continuidad del proceso constructivo y el cumplimiento de las etapas previstas.

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Un impacto directo para la comunidad rural

El nuevo centro de salud beneficiará directamente a los habitantes del corregimiento de San Miguel, especialmente a poblaciones que históricamente han enfrentado barreras de acceso a servicios médicos, como adultos mayores, niños, mujeres y personas con movilidad reducida.

La infraestructura permitirá ofrecer atención más cercana y oportuna, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la capacidad de respuesta en consultas básicas y procedimientos iniciales.

Servicios que tendrá el centro

El proyecto contempla áreas destinadas a consulta externa, procedimientos básicos, espacios administrativos y zonas diseñadas para la atención de usuarios en condiciones más cómodas y seguras.

Con esto, se busca fortalecer la prestación del servicio de salud en la zona rural, bajo estándares de calidad, accesibilidad y seguridad.

Una apuesta por el fortalecimiento rural

Las autoridades municipales han señalado que este tipo de obras responden a necesidades acumuladas en el tiempo y hacen parte de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del municipio.

La puesta en funcionamiento del centro no solo busca ampliar la cobertura en salud, sino también garantizar un servicio más digno y cercano para la comunidad de San Miguel, marcando un avance en la infraestructura sanitaria del territorio.