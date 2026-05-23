Resumen: La Alcaldía de Medellín informó que más de 3.170 personas en situación de calle han accedido a procesos de atención integral, que incluyen alimentación, higiene, acompañamiento psicosocial, albergue y actividades educativas y ocupacionales. Actualmente, 958 personas hacen parte del Sistema Habitante de Calle. La administración destaca que estos programas buscan la recuperación, inclusión social y construcción de nuevos proyectos de vida en diferentes zonas de la ciudad y municipios cercanos.

¡Histórico avance! Más de 3.170 personas en situación de calle han accedido a atención integral en Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que más de 3.170 personas en situación de calle han accedido a procesos de atención especializada en la ciudad, como parte de la estrategia distrital orientada a la inclusión social y la recuperación integral de esta población.

Según la administración, los beneficiarios hacen parte de una oferta institucional enfocada en la construcción de nuevos proyectos de vida, a través de servicios que buscan atender distintas necesidades básicas y psicosociales.

Entre los componentes del programa se encuentran la atención básica en jornadas diurnas y nocturnas, suministro de alimentación, apoyo en higiene personal, entrega de vestuario, acompañamiento psicosocial y desarrollo de actividades educativas y ocupacionales.

La estrategia también contempla procesos de reducción de riesgos y daños, resocialización, albergue temporal, fortalecimiento de proyectos de vida y articulación con otras entidades del sistema de salud y atención social.

Actualmente, 958 personas hacen parte activa del Sistema Habitante de Calle, que agrupa los procesos de acompañamiento más continuos dentro del modelo de atención.

Procesos de inclusión y acompañamiento

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia se destacó que el modelo busca ofrecer oportunidades reales de transformación para quienes han vivido en calle, facilitando su reintegración social y laboral.

“Muchos habitantes de calle han pasado por procesos de resocialización y hoy tienen un nuevo proyecto vida. Incluso, algunos trabajan en diferentes dependencias del Distrito y con entidades aliadas”, indicó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

Esto le podría interesar: ¡Menos correa y más diálogo! Medellín lanza la Gran Escuela para la Familia contra el maltrato en el hogar

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De acuerdo con la información oficial, en la actual administración 3.174 personas han sido beneficiadas con esta oferta institucional, que incluye atención integral desde el primer contacto hasta procesos más avanzados de acompañamiento.

Estos procesos contemplan diagnóstico inicial, acceso a espacios habitacionales, atención básica, alimentación, higiene, vestuario y acompañamiento psicosocial, además de intervenciones educativas y ocupacionales. También se incluyen apoyos diferenciados para personas con discapacidad leve o moderada.

Experiencias desde los programas de atención

Uno de los beneficiarios, identificado como Edwin Arturo Melán, relató su experiencia dentro del proceso de atención, destacando el acompañamiento recibido y el impacto en su proyecto de vida.

“En este momento estoy resignificando mi vida en un espacio donde nos brindan herramientas y estrategias para encontrarnos con nosotros mismos, dejar atrás todo lo negativo, la vida del pasado y entender que somos personas que valemos mucho. Llevo tres meses en el programa y estoy a un paso de ingresar al componente de resocialización, donde podré encontrarme más a fondo, tocar esas fibras que antes no tocaba y trabajar por mi proyecto de vida, que es la música y el arte”, expresó.

Cobertura en Medellín y zonas rurales

La atención se desarrolla en diferentes puntos del territorio, incluyendo espacios ubicados en los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal, así como en zonas rurales de municipios cercanos como Barbosa, Girardota y Copacabana.

Con esta estrategia, la ciudad busca fortalecer los procesos de atención integral a personas en situación de calle, con el objetivo de promover su recuperación y la reconstrucción de sus proyectos de vida.