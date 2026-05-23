Resumen: La Alcaldía de Medellín reunió a 3.500 personas en la Gran **Escuela** para la Familia para capacitar en crianza amorosa y prevención de violencias.

¡Menos correa y más diálogo! Medellín lanza la Gran Escuela para la Familia contra el maltrato en el hogar

Una masiva movilización comunitaria en pro de la salud mental y la convivencia se tomó las 16 comunas y los cinco corregimientos de la capital antioqueña este sábado 23 de mayo. Alrededor de 3.500 ciudadanos se dieron cita en instituciones educativas, Unidades de Vida Articulada (UVAS) y Parques Biblioteca para participar en una estrategia de intervención social sin precedentes.

Se trata de la Gran Escuela para la Familia, un despliegue simultáneo liderado por la alcadía que busca entregar herramientas prácticas a los padres de familia para desnaturalizar el castigo físico y promover entornos protectores para los menores de edad.

Esta jornada hace parte activa de la campaña «El cambio empieza en casa y empieza contigo», una apuesta de orden público familiar impulsada por el programa Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, Margarita Gómez Marín.

En los 40 puntos de atención de la Escuela para la Familia, equipos profesionales abordaron problemáticas críticas como el agotamiento emocional de los cuidadores, la prevención del suicidio, la ansiedad y la depresión en la infancia, así como los nuevos retos que imponen el vapeo, el consumo de sustancias psicoactivas y el impacto de la inteligencia artificial en las dinámicas del hogar, todo bajo el enfoque de resolver los conflictos sin apelar a la agresividad.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, acompañó la actividad y lanzó un duro llamado de atención frente a las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar y abusos contra mujeres y niños en la ciudad.

El mandatario fue enfático al advertir que «todo se soluciona, pero hablando, dialogando; no con un golpe, no con un chancletazo, no con un correazo, porque la violencia genera más violencia».

Con este despliegue institucional, que ya ha impactado a más de 169.000 personas entre 2024 y lo corrido de 2026, la alcaldía reafirma su política de prevención social, recordando a los ciudadanos que educar no es gritar y que corregir no puede seguir siendo sinónimo de golpear.

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