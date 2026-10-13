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Resumen: Un joven de 23 años fue capturado en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de presuntamente herir a un amigo con un arma de fuego durante una discusión en un establecimiento comercial. El hombre intentó escapar por una zona boscosa, pero fue interceptado por la Policía, que le encontró un revólver con munición. Ahora deberá responder por los presuntos delitos de lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

¡Hirió a su amigo y huyó al bosque! Capturaron a joven con un revólver en Bogotá

Un joven de 23 años fue capturado en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que presuntamente hiriera con un arma de fuego a un amigo durante una discusión en un establecimiento comercial. Tras el hecho, el señalado habría intentado escapar por una zona boscosa para evadir a las autoridades.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los uniformados reaccionaron ante la situación y comenzaron la búsqueda del hombre, quien habría tratado de ocultarse entre los árboles para evitar ser detenido.

Sin embargo, su intento de huida duró poco. Los policías lograron ubicarlo e interceptarlo en el lugar donde se escondía. Durante el procedimiento, le encontraron un revólver con munición que, presuntamente, habría sido utilizado minutos antes para lesionar a su amigo.

El arma de fuego quedó en poder de las autoridades

Después de la captura, tanto el joven, quien vestía una camisa blanca, como el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por lesiones personales. La responsabilidad por estos hechos deberá establecerse en el marco del proceso judicial correspondiente.

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Según la información oficial, la captura fue posible gracias a la reacción de los uniformados, que lograron localizar al señalado cuando intentaba alejarse del lugar por una zona cubierta de árboles.

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Más de 26.400 capturas en Bogotá durante 2026

La Secretaría de Seguridad destacó que la colaboración de la ciudadanía es importante para alertar oportunamente sobre situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y facilitar la respuesta de las autoridades.

Por esta razón, la entidad invitó a los habitantes de Bogotá a comunicarse con la Línea de Emergencias 123 cuando presencien la comisión de un delito o identifiquen una situación que requiera la intervención de la Policía.

Las cifras entregadas por las autoridades indican que, en lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado en flagrancia a 26.409 personas por diferentes delitos.

Durante el mismo periodo, los uniformados también han incautado 1.189 armas de fuego que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, eran utilizadas de manera ilegal y representaban un riesgo para los habitantes de la capital.

Estos resultados hacen parte de las acciones de las autoridades para combatir diferentes conductas delictivas en la ciudad, mediante los controles policiales y la atención de los reportes ciudadanos.