“A los 22 minutos murió”: conductor que transportó a Yeison Jiménez contó cómo fueron sus últimas horas

Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el sinietro que le costó la vida al artista

Resumen: El conductor personal de Yeison Jiménez compartió un impactante testimonio sobre los últimos instantes de vida del artista, revelando que el fatal accidente ocurrió apenas 22 minutos después de haberlo dejado en el punto de abordaje. Según su relato, el trayecto terrestre hacia el aeródromo transcurrió con total normalidad y el cantante se despidió con el optimismo que lo caracterizaba, sin presentar ninguna señal de preocupación sobre el vuelo. La precisión cronológica de este relato subraya la rapidez con la que se desencadenó la tragedia en Paipa, aportando un elemento humano y desgarrador a las investigaciones que intentan esclarecer las causas del siniestro aéreo.

En medio del dolor que embarga a los seguidores de Yeison Jiménez, ha surgido un testimonio clave que permite dimensionar la fragilidad del momento previo al accidente. El conductor personal que movilizó al cantante hacia el lugar del despegue rompió el silencio, revelando que solo pasaron 22 minutos entre el último apretón de manos y el fatal desenlace en tierra boyacense.

Una despedida cargada de normalidad

Según el relato del transportador, quien trabajó con el artista durante un tiempo considerable, el trayecto transcurrió bajo una absoluta normalidad. Describe a un Yeison Jiménez tranquilo, amable y enfocado en los compromisos que le esperaban tras el aterrizaje.

“Lo dejé en el punto de abordaje, nos despedimos con la confianza de siempre y él subió a la aeronave con una sonrisa”, manifestó el conductor. El trabajador relató que, tras cumplir con su labor, apenas comenzaba a retirarse del sector cuando recibió la noticia que lo dejó en estado de shock.

El tiempo en contra

Lo más impactante de su declaración radica en la precisión del tiempo transcurrido. El conductor asegura que, tras verificar su registro de actividades, confirmó que el siniestro ocurrió apenas 22 minutos después de haberlo dejado.

“No puedo creer lo rápido que cambió todo. Lo vi entrar, el avión despegó y en menos de media hora me avisaron que se habían accidentado. Es algo que no alcanzo a procesar”, añadió visiblemente afectado.

Detalles de la última conversación

El conductor también mencionó que durante el viaje hablaron sobre planes futuros y la agenda apretada que el “Aventurero” tenía para este inicio de 2026. No hubo ningún presentimiento ni anomalía en el comportamiento del cantante o en el equipo que lo acompañaba que hiciera sospechar que ese sería el último trayecto terrestre del artista.

