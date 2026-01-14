Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    “A los 22 minutos murió”: conductor que transportó a Yeison Jiménez contó cómo fueron sus últimas horas

    El conductor confirmó lo que hizo Yeison Jiménez justo antes del accidente. Lo de los 22 minutos lo dejó en shock.

    Publicado por: Julian Medina

    Yeison Jiménez
    Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el sinietro que le costó la vida al artista
    “A los 22 minutos murió”: conductor que transportó a Yeison Jiménez contó cómo fueron sus últimas horas

    Resumen: El conductor personal de Yeison Jiménez compartió un impactante testimonio sobre los últimos instantes de vida del artista, revelando que el fatal accidente ocurrió apenas 22 minutos después de haberlo dejado en el punto de abordaje. Según su relato, el trayecto terrestre hacia el aeródromo transcurrió con total normalidad y el cantante se despidió con el optimismo que lo caracterizaba, sin presentar ninguna señal de preocupación sobre el vuelo. La precisión cronológica de este relato subraya la rapidez con la que se desencadenó la tragedia en Paipa, aportando un elemento humano y desgarrador a las investigaciones que intentan esclarecer las causas del siniestro aéreo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio del dolor que embarga a los seguidores de Yeison Jiménez, ha surgido un testimonio clave que permite dimensionar la fragilidad del momento previo al accidente. El conductor personal que movilizó al cantante hacia el lugar del despegue rompió el silencio, revelando que solo pasaron 22 minutos entre el último apretón de manos y el fatal desenlace en tierra boyacense.

    Una despedida cargada de normalidad

    Según el relato del transportador, quien trabajó con el artista durante un tiempo considerable, el trayecto transcurrió bajo una absoluta normalidad. Describe a un Yeison Jiménez tranquilo, amable y enfocado en los compromisos que le esperaban tras el aterrizaje.

    Le puede interesar: ¡Minutos de pánico! Seis hombres armados sembraron terror en restaurante de Kennedy, Bogotá

    “Lo dejé en el punto de abordaje, nos despedimos con la confianza de siempre y él subió a la aeronave con una sonrisa”, manifestó el conductor. El trabajador relató que, tras cumplir con su labor, apenas comenzaba a retirarse del sector cuando recibió la noticia que lo dejó en estado de shock.

    El tiempo en contra

    Lo más impactante de su declaración radica en la precisión del tiempo transcurrido. El conductor asegura que, tras verificar su registro de actividades, confirmó que el siniestro ocurrió apenas 22 minutos después de haberlo dejado.

    “No puedo creer lo rápido que cambió todo. Lo vi entrar, el avión despegó y en menos de media hora me avisaron que se habían accidentado. Es algo que no alcanzo a procesar”, añadió visiblemente afectado.

    Detalles de la última conversación

    El conductor también mencionó que durante el viaje hablaron sobre planes futuros y la agenda apretada que el “Aventurero” tenía para este inicio de 2026. No hubo ningún presentimiento ni anomalía en el comportamiento del cantante o en el equipo que lo acompañaba que hiciera sospechar que ese sería el último trayecto terrestre del artista.

    “A los 22 minutos murió”: conductor que transportó a Yeison Jiménez contó cómo fueron sus últimas horas

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.