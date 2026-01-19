Los hinchas del DIM siguen ratificando su fidelidad con el Poderoso. De los 4.489 hinchas habilitados para comprar en la etapa “Todos en Uno”, 3.832 recargaron. Foto: DIM

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La hinchada del Independiente Medellín reafirma su fidelidad para el primer semestre de 2026, logrando que 3.832 de los 4.489 hinchas habilitados en la etapa "Todos en Uno" ya hayan recargado su abono. Tras este éxito inicial, el club ha activado la fase "Volver a Latir", disponible hasta el 25 de enero para abonados y compradores de combos del año anterior, dejando los días 26 y 27 de enero para la venta al público general bajo la etapa "Mi Primer Amor"

¡Muy fieles! Poco a poco los hinchas del DIM se van abonando para el primer semestre del año

La fidelidad de la hinchada del Independiente Medellín se mantiene intacta de cara al inicio de la temporada 2026.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

A pesar de los sinsabores de las finales perdidas y los resultados recientes, el sentimiento por el “Equipo del Pueblo” prevalece.

El club agradeció públicamente el compromiso de sus seguidores, reafirmando que el objetivo de alcanzar la gloria sigue vigente y que trabajarán sin descanso hasta lograrlo junto a su gente.

Los números iniciales respaldan este optimismo, pues la etapa “Todos en Uno” cerró con un balance sumamente positivo.

De los 4.489 hinchas que estaban habilitados para renovar en este primer ciclo, un total de 3.832 ya recargaron su abono para el primer semestre (2026-1).

Esta cifra demuestra que la base más cercana del DIM está lista para acompañar al equipo en el Atanasio Girardot una vez más.

Lea también: https://www.minuto30.com/liberan-a-cinco-policias-secuestrados-eln/1695559/

¡Muy fieles! Poco a poco los hinchas del DIM se van abonando para el primer semestre del año

Tras el éxito de la primera fase, el club ha dado luz verde a la etapa denominada “Volver a Latir”.

Esta fase está dirigida a los abonados del “todos contra todos” del 2025-2, quienes podrán conservar o cambiar su silla con precio especial.

También incluye a quienes adquirieron abonos o combos de cuadrangulares durante el año pasado, ofreciéndoles el beneficio del precio preferencial, aunque sin reserva de asiento previo.

Los interesados en sumarse bajo esta modalidad tienen plazo hasta el domingo 25 de enero a las 11:59 p.m. para asegurar su lugar.

Finalmente, para aquellos que deseen vincularse por primera vez o no cumplen con los requisitos anteriores, la etapa de público general “Mi Primer Amor” se habilitará los días 26 y 27 de enero, completando así el proceso de venta para este nuevo ciclo deportivo.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín