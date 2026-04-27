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Resumen: Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, denunció ante la Fiscalía al cantante Ciro Quiñones por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal. Según su versión, ha recibido mensajes intimidantes en medio de un conflicto que se remonta a 2024. El caso ya está en manos de las autoridades, mientras el artista señalado no se ha pronunciado públicamente.

Hijo de Giovanny Ayala denuncia a Ciro Quiñones por presuntas amenazas: “Te voy a mandar una gente”

La confrontación entre el entorno del cantante Giovanny Ayala y el artista de música popular Ciro Quiñones sumó un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito judicial.

Sebastián Ayala, hijo del intérprete llanero, confirmó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por presuntas amenazas y constreñimiento ilegal.

La acción legal fue presentada el pasado 22 de abril, luego de varios episodios que, según el denunciante, habrían escalado desde discusiones verbales hasta mensajes que considera intimidantes.

El caso se hizo público tras sus declaraciones en el programa La Red, donde expuso detalles del conflicto y las razones que lo llevaron a acudir a las autoridades.

De una disputa pública a un proceso judicial

El origen de la tensión se remonta a octubre de 2024, cuando se registró un altercado entre los artistas en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá. Desde entonces, la relación se habría mantenido en medio de señalamientos, intercambios de mensajes y confrontaciones indirectas.

Sebastián Ayala explicó que su participación en el conflicto fue progresiva y motivada por la defensa de su padre. Según relató, decidió involucrarse al considerar que las diferencias habían trascendido el plano personal.

“El problema surge cuando ya siento que se me meten con mi sangre, con mi alma, con mi vida (…) decidí entrar también en este conflicto”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que los intercambios con Quiñones no fueron aislados, sino constantes, y que con el tiempo habrían aumentado de intensidad.

Aunque reconoció que hubo roces de ambas partes, aseguró que la situación llegó a un punto que lo llevó a tomar acciones legales.

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Mensajes y señalamientos

Dentro de la denuncia, el joven artista menciona la existencia de mensajes que, según su versión, contienen advertencias sobre posibles acciones en su contra.

Uno de los apartes que destacó fue: “Tranquilo que yo no me voy a ensuciar las manos, yo te voy a mandar una gente”.

Además, señaló que en esas conversaciones también se hacían referencias a dinero y a la posibilidad de involucrar a terceros, lo que —según su interpretación— configura un patrón de intimidación.

Sin embargo, indicó que parte de esos mensajes habrían sido eliminados, lo que complica la conservación completa de las pruebas.

Sebastián Ayala también justificó su decisión de acudir a la justicia, pese a recomendaciones de su entorno cercano de no escalar el conflicto. “Decidí hacer una denuncia pública donde lo que me pase externamente, todo le cae en cabeza de él”, expresó.

Investigación en curso y falta de pronunciamiento

El proceso fue instaurado por el presunto delito de constreñimiento ilegal y ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá analizar los elementos presentados y determinar si existen méritos para avanzar en el caso.

Hasta el momento, Ciro Quiñones no ha emitido una declaración pública frente a esta denuncia. Tampoco se conocen decisiones judiciales relacionadas con los hechos expuestos.

El caso se suma a una serie de disputas recientes dentro del ámbito musical colombiano, pero en esta ocasión con un componente legal que podría marcar un nuevo rumbo en el conflicto entre las partes involucradas.