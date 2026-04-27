Resumen: Un trabajador murió durante el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana, en Río de Janeiro, tras un accidente relacionado con una estructura técnica. El hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció por la gravedad de sus heridas. Las autoridades investigan lo ocurrido, mientras la organización expresó solidaridad con la familia de la víctima.

¡Que tragedia! Trabajador murió tras accidente durante el montaje del concierto de Shakira en Copacabana

Un accidente ocurrido durante la instalación del escenario para el concierto de Shakira en Brasil dejó como resultado la muerte de un integrante del equipo técnico, generando conmoción en medio de los preparativos del evento.

El hecho se registró el domingo 26 de abril de 2026 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde avanzaban las labores de montaje para el espectáculo denominado “Todo Mundo No Rio”. Según la información conocida, el trabajador participaba en la instalación de un sistema de elevación dentro de la estructura principal cuando se presentó el incidente que le causó lesiones de gravedad.

Tras lo ocurrido, el hombre fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto, donde falleció poco después a pesar de los esfuerzos médicos.

Accidente durante labores técnicas

Las versiones preliminares indican que el incidente se produjo en medio de labores relacionadas con la estructura del escenario. En el lugar, compañeros del trabajador y otras personas presentes reaccionaron de inmediato para intentar auxiliarlo.

También se ha conocido que el trabajador hacía parte del equipo encargado de tareas de seguridad o soporte técnico, y que el accidente estaría relacionado con una posible falla en uno de los sistemas utilizados durante el montaje. Sin embargo, estos aspectos aún son materia de investigación.

Investigación en curso y reacción de la organización

Tras el hecho, las autoridades locales iniciaron un proceso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos en este tipo de montajes.

De igual forma, la organización del evento emitió un pronunciamiento en el que expresó su “apoyo, consuelo y solidaridad” a la empresa responsable, al equipo técnico y a los familiares del trabajador fallecido.

El caso también es objeto de verificación por parte de organismos de seguridad en Brasil, que buscan establecer posibles responsabilidades frente a lo ocurrido.

Expectativa por el concierto continúa

A pesar de la gravedad del suceso, hasta el momento no se han anunciado modificaciones en la programación del evento, que hace parte de la gira internacional de la artista colombiana y que se perfila como una de sus presentaciones más multitudinarias.

El espectáculo, que se desarrollará en Copacabana, ha generado gran expectativa y podría reunir a una cifra masiva de asistentes, tanto locales como visitantes.

Mientras tanto, el hecho ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores han expresado mensajes de solidaridad y han resaltado los riesgos que enfrentan los equipos técnicos en la realización de este tipo de producciones.

Hasta ahora, Shakira no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.