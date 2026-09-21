Resumen: Hidroituango podrá iniciar el ascenso controlado del embalse hasta la cota 420, una maniobra que busca aumentar las reservas de agua y energía de cara al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Hidroituango subirá de nivel: así será el llenado que busca asegurar agua ante El Niño

EPM podrá comenzar el ascenso controlado del embalse de Hidroituango hasta la cota 420 metros sobre el nivel del mar, luego del pronunciamiento emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 18 de septiembre. La autorización permite desarrollar esta maniobra de manera simultánea con las actividades de remoción de cobertura vegetal.

El incremento del nivel será gradual y contará con seguimiento permanente a variables hidrológicas, hidráulicas, ambientales y geotécnicas. También se mantendrá la vigilancia sobre las condiciones sociales y de seguridad de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la central.

De acuerdo con EPM, el embalse podrá aumentar hasta 40 centímetros por día, dependiendo de las condiciones identificadas durante el proceso. Entre cada etapa podrán establecerse periodos de estabilización para revisar el comportamiento de las laderas y otros factores técnicos.

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La compañía estima que el ascenso podría tardar cerca de dos meses, aunque este periodo estará sujeto a los caudales que ingresen al embalse y a los resultados obtenidos mediante el monitoreo.

EPM también advirtió que los bajos aportes registrados durante los últimos meses podrían afectar el ritmo del proceso. Desde mayo se han presentado caudales inferiores a los promedios y, desde finales de julio, varias cuencas han registrado niveles por debajo de los mínimos históricos, especialmente el río Cauca.

El paso de la cota 408 a la 420 permitiría almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 GWh de energía. Según la empresa, esta reserva corresponde aproximadamente a 15 días de demanda eléctrica de una ciudad como Medellín.

La medida busca aumentar las reservas de cara a los periodos de mayor criticidad asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. Mientras avance el llenado, continuará la remoción de cobertura vegetal, que presenta cerca de 50% de avance, además de las labores de salvamento de flora y manejo de fauna.

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