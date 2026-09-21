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Resumen: De acuerdo con versiones extraoficiales, el familiar de la víctima ya había sido ultimado con arma de fuego en febrero de este año a manos de integrantes del Clan del Golfo. Se presume que este nuevo asesinato tendría conexión directa con ese crimen y los antecedentes mencionados.

Violencia en Andes: asesinan a familiar de «machicha» en presunto ajuste de cuentas vinculado a una masacre

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de sangre sacude la zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño. En la madrugada del 19 de septiembre, un joven fue asesinado con arma de fuego en la vereda La Clara, en el corregimiento de Santa Rita, a más de una hora del casco urbano.

Testigos señalan que este crimen no sería un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia ligada a estructuras criminales que operan en la región.

La víctima sería familiar de alias ‘Machicha’, asesinado en el mes de febrero y a quien se le señalaba de participar en una masacre de cuatro personas, ocurrida tiempo atrás en esta misma vereda.

De acuerdo con versiones extraoficiales, este nuevo asesinato tendría conexión directa con ese crimen y los antecedentes mencionados.

Dado el historial y los nexos familiares, se investiga como móvil principal un posible ajuste de cuentas entre los actores armados de la zona.

La inspección técnica del cadáver fueron realizados por el personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) del municipio de Andes.

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