EPM y Procuraduría acuerdan nueva mesa técnica sobre Hidroituango

Resumen: La Procuraduría realizó una visita técnica a Hidroituango, verificó avances en gestión del riesgo y anunció una nueva mesa de alto nivel con EPM y autoridades.

La Procuraduría General de la Nación realizó una visita técnica al proyecto Hidroituango para verificar los avances en materia de gestión del riesgo y revisar las acciones implementadas por EPM frente a la operación de la hidroeléctrica.

Como resultado del encuentro, se acordó la realización de una nueva mesa de alto nivel con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía.

Durante la jornada se evaluaron los instrumentos de gestión del riesgo y el componente ambiental del proyecto, con especial atención a las medidas de preparación ante un posible fenómeno de El Niño. En este escenario, EPM expuso la importancia de elevar el embalse hasta la cota 420 y explicó las estrategias previstas para garantizar el abastecimiento energético del país mediante Hidroituango.

La visita fue encabezada por el procurador delegado Francisco Canosa Guerrero e incluyó una mesa de trabajo y un recorrido por las principales instalaciones del proyecto. También participaron representantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

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Durante el encuentro, el procurador delegado destacó la importancia de mantener un trabajo articulado entre las entidades involucradas y fortalecer el diálogo social con las comunidades, además de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos a lo largo de los últimos años para asegurar que los pendientes también sean cumplidos.

Al finalizar la inspección, la Procuraduría reconoció el trabajo desarrollado por EPM en Hidroituango y confirmó la realización de un próximo encuentro de alto nivel para continuar con el seguimiento al proyecto.

La empresa manifestó su disposición de mantener el acompañamiento de los organismos de control. Hasta la fecha se han realizado al menos siete visitas técnicas, en las que se ha verificado la implementación de medidas para la gestión del riesgo y la entrega oportuna y transparente de la información.

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