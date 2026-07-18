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Resumen: Fiscalía presentó acusación contra dos personas por su presunta participación en el Caso Yulixa, relacionado con la desaparición de pruebas.

¡Caen más implicados por el caso de Yulixa Toloza! Fiscalía los lleva a juicio por ocultar pruebas

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Jesús Alberto y Kelvis por su presunta participación en hechos posteriores a la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá el pasado 13 de mayo.

Según informó el ente investigador, los procesados deberán responder por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían participado en acciones destinadas a desaparecer el vehículo utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima luego de su fallecimiento.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue localizado el 19 de mayo en una zona boscosa ubicada a un costado de la vía entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, aproximadamente a tres horas de Bogotá.

El caso Yulixa generó una fuerte conmoción nacional y volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a los centros estéticos clandestinos.

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Las autoridades distritales señalaron que este caso se suma al de Adriana Manotas, una mujer de 52 años que también murió tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento clandestino de la localidad de Puente Aranda.

Ante esta situación, el Distrito reiteró el llamado a denunciar los establecimientos que operan al margen de la ley y representan un riesgo para la salud pública.

Según el alcalde Galán, desde 2025 se han realizado 1.296 visitas de inspección y 590 operativos de control en centros estéticos, lo que ha permitido imponer 155 medidas sanitarias por incumplimientos a la normatividad.

Durante 2026, las autoridades han adelantado 104 visitas motivadas por denuncias ciudadanas y han aplicado 34 medidas adicionales de seguridad sanitaria como parte de las acciones para combatir la ilegalidad y proteger a los usuarios de estos servicios.

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