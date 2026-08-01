Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Importante avance en Hidroituango! Obra clave quedó lista antes de lo previsto

    Hidroituango completó de forma anticipada una obra clave para la reconstrucción de las unidades 5 a 8, que ya registra un avance general del 52%.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Importante avance en Hidroituango! Obra clave quedó lista antes de lo previsto
    Foto de cortesía.
    ¡Importante avance en Hidroituango! Obra clave quedó lista antes de lo previsto

    Resumen: Hidroituango completó de forma anticipada una obra clave para la reconstrucción de las unidades 5 a 8, que ya registra un avance general del 52 %.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Hidroituango alcanzó un nuevo hito en su proceso de reconstrucción. Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que fue finalizada de manera anticipada la estructura principal de concreto de la Almenara, una infraestructura considerada esencial para la seguridad operativa de la central hidroeléctrica y para la futura entrada en funcionamiento de las unidades 5, 6, 7 y 8.

    La obra, ejecutada por la empresa Yellow River Co., Ltd. Sucursal Colombia, fue entregada 18 días antes del cronograma previsto, lo que representa un avance significativo dentro del proceso de recuperación del proyecto energético más importante del país.

    La Almenara cumple la función de cámara de compensación de presión del sistema de desagüe trasero de las unidades generadoras en reconstrucción. Con 100 metros de longitud, 18 metros de ancho y una altura máxima de 48,2 metros, es una de las estructuras de mayor complejidad técnica dentro de todo el proyecto Hidroituango.

    Su principal objetivo es absorber la presión que se genera cuando las turbinas dejan de operar de manera repentina, fenómeno conocido como golpe de ariete, evitando posibles afectaciones en la casa de máquinas subterránea y garantizando la seguridad de la infraestructura.

    Con la culminación de esta etapa quedó terminada la estructura principal en concreto reforzado, la cual fue recibida de manera conjunta por EPM, la interventoría, el diseñador y el constructor, tras verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad establecidos para el proyecto.

    Además de fortalecer la seguridad de la central, la finalización de esta obra elimina uno de los principales puntos críticos del cronograma de reconstrucción y permitirá avanzar de forma paralela en otras actividades fundamentales, entre ellas el montaje de compuertas, las inyecciones de consolidación y las obras civiles correspondientes a los tubos de desagüe de las unidades 5 a 8.

    Lea también: «Capturaremos a los dementes terroristas»: Director de la Policía tras violento y cobarde ataque a Cúcuta

    Actualmente, las unidades 1, 2, 3 y 4 continúan operando de manera comercial y suministrando energía al Sistema Interconectado Nacional. Entretanto, la reconstrucción de las unidades 5 a 8 ya alcanza un 52 % de avance general.

    EPM indicó que en esta segunda fase ya fueron ejecutadas las labores de estabilización de laderas, limpieza y apuntalamiento de las estructuras subterráneas, mientras cerca del 60% de las principales obras subterráneas ya han sido reconstruidas.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.