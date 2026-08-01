«Capturaremos a los dementes terroristas»: Director de la Policía tras violento y cobarde ataque a Cúcuta

Resumen: Para acelerar las investigaciones y cerrarle el cerco a los criminales, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, autorizó el pago de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información ciudadana que permita la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del ataque.

Minuto30.com .- La violencia terrorista sacudió nuevamente a Norte de Santander. Tras un violento atentado dirigido contra uniformados de la Policía Nacional en Cúcuta, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución, se trasladó de inmediato a la zona para liderar personalmente los operativos de búsqueda. El Ministerio de Defensa ha anunciado una millonaria recompensa para dar con el paradero de los responsables.

El repudio nacional es absoluto frente al reciente ataque criminal perpetrado en la capital de Norte de Santander. En un contundente mensaje a través de su cuenta de X, el general William Oswaldo Rincón calificó el hecho como un «ataque cobarde» que no solo atenta contra la vida de los uniformados, sino que pone en grave riesgo a toda la comunidad.

«Capturaremos a los dementes terroristas»

De acuerdo con las declaraciones del alto oficial, los policías afectados se encontraban en labores de protección ciudadana cuando fueron blanco de la acción criminal. Ante la gravedad de los hechos, Rincón Zambrano decidió apersonarse de la situación, viajando de inmediato a Cúcuta para acompañar a las tropas y articular la respuesta operativa del Estado.

«Desde el primer momento en que conocí este atroz atentado terrorista me trasladé a Cúcuta para acompañar a nuestros policías y liderar personalmente las acciones institucionales. No seremos inferiores frente a estos terroristas. Los encontraremos y responderán por este crimen», sentenció el director de la Policía Nacional.

Millonaria recompensa y trabajo articulado

Para acelerar las investigaciones y cerrarle el cerco a los criminales, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, autorizó el pago de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información ciudadana que permita la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del ataque.

Esta ofensiva institucional se está desarrollando en coordinación directa con el Gobernador de Norte de Santander y las autoridades regionales, quienes han dispuesto todas sus capacidades operativas y de inteligencia para restablecer el orden público y llevar a los responsables ante la justicia.