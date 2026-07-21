Resumen: Tras la elección de Honorio Henríquez y Nicolás Barguil en las presidencias del Senado y la Cámara, el presidente electo Abelardo de la Espriella celebró la autonomía del Congreso y reafirmó su compromiso de gobernar sin repartos burocráticos para impulsar la «Patria Milagro». En respuesta, el senador Hernán Cadavid, a nombre del partido de Gobierno Centro Democrático, agradeció el mensaje de conciliación y confirmó que su bancada de 47 congresistas está lista para trabajar junto al Ejecutivo en las iniciativas que necesita el país.

Hernán Cadavid asegura que el Centro Democrático trabajará unido por Colombia con Abelardo de la Espriella

La relación entre el Ejecutivo entrante y el Congreso de la República comenzó a trazar sus primeras líneas de trabajo. Luego de la instalación de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, emitió un mensaje de conciliación e independencia institucional que fue rápidamente respaldado por el Centro Democrático, en cabeza de Hernán Cadavid.

A través de un pronunciamiento oficial, De la Espriella felicitó al nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, destacando el carácter inédito de su elección.

«Respeto plenamente la autonomía del Congreso y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas», afirmó el mandatario electo, enfatizando que hacía más de tres décadas no se elegía una mesa directiva sin acuerdos burocráticos.

De la Espriella reiteró su distancia con la política tradicional y extendió una invitación a construir acuerdos sobre lo fundamental para consolidar su proyecto de la «Patria Milagro».

Le puede interesar: Feliz Día Mundial del Perro: la fecha para celebrar a los «peluditos» y un llamado a la adopción este 21 de julio

La respuesta del Centro Democrático

La postura del Ejecutivo encontró un eco favorable de inmediato. El senador Hernán Cadavid, vocero del Centro Democrático, respondió públicamente al mensaje del mandatario electo, ratificando el compromiso del oficialismo con las reformas e iniciativas que se debatirán en el Capitolio Nacional.

«Gracias Presidente @ABDELAESPRIELLA. Desde el @CeDemocratico, partido de Gobierno, con 47 juiciosos Congresistas y las garantías que brindará @honohenriquez en la Presidencia del Senado, estamos listos para trabajar juntos por Colombia», señaló Cadavid.

Puntos clave del nuevo panorama legislativo

Fuerza oficialista: El Centro Democrático se consolida como el partido de Gobierno con una bancada de 47 congresistas en el Capitolio.

Presidencia en el Senado: Con Honorio Henríquez a la cabeza del Senado, el oficialismo busca garantizar el trámite ágil de los proyectos de ley del Ejecutivo.

Mensaje de independencia: El Ejecutivo promete un relacionamiento sin «mermelada» ni cuotas burocráticas, marcando una dinámica de independencia entre poderes.

Con este cruce de mensajes, el nuevo Gobierno y su bancada parlamentaria dejan listo el terreno para el inicio de las discusiones legislativas, donde la promesa de una «gran política» basada en la transparencia será puesta a prueba en los primeros debates del periodo.

Hernán Cadavid asegura que el Centro Democrático trabajará unido por Colombia con Abelardo de la Espriella