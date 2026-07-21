Resumen: Más allá de consentir a nuestros mejores amigos, esta fecha busca generar conciencia sobre el abandono animal. En Antioquia, la comunidad aprovecha para promover la tenencia responsable.

Feliz Día Mundial del Perro: la fecha para celebrar a los «peluditos» y un llamado a la adopción este 21 de julio

Minuto30.com .- Las redes sociales se llenan hoy de fotos, huellas y dedicatorias. Este martes 21 de julio se celebra una de las fechas más nobles y emotivas del calendario: el Día Mundial del Perro. Una jornada dedicada a honrar la lealtad incondicional de los llamados «mejores amigos del hombre».

¿Por qué se celebra el 21 de julio?

Aunque existen otras fechas en el año dedicadas a las mascotas, el 21 de julio se estableció desde 2004 a nivel internacional no solo como un día de celebración, sino como un llamado de atención.

El objetivo principal de esta efeméride es visibilizar la alarmante cifra de perros en situación de calle a nivel mundial y fomentar la adopción frente a la compra. Organizaciones animalistas aprovechan esta jornada para recordar que tener un perro es una responsabilidad a largo plazo que requiere tiempo, recursos y, sobre todo, mucho amor.

Un recordatorio de tenencia responsable

En el marco de esta celebración, en Antioquia el Día del Perro también se ha convertido en un espacio para la solidaridad ciudadana.

Hoy, la invitación es doble: si tienes un perro en casa, dale un abrazo extra y un buen paseo; y si estás pensando en sumar un miembro a tu familia, los refugios de la ciudad están llenos de «peluditos» esperando una segunda oportunidad.