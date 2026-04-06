Resumen: Tragedia en Vistahermosa, Meta: dos hermanos de 5 y 8 años mueren asfixiados dentro de una nevera mientras jugaban. Fiscalía investiga el caso.

Un juego de escondite terminó en tragedia: dos hermanitos aparecieron sin vida en una nevera en El Meta

Un fatídico accidente doméstico segó la vida de dos hermanos de 5 y 8 años de edad en el municipio de Vistahermosa, departamento del Meta.

El suceso se registró durante la tarde del pasado sábado 4 de abril, cuando los menores, identificados como Saori y Darien, fueron hallados sin signos vitales en el interior de una nevera en el interior de una casa.

Según las primeras indagaciones, los padres de los infantes se habrían ausentado de la vivienda por un lapso aproximado de 20 minutos para realizar la compra de suministros alimenticios y prendas escolares, momento en el que se habría desencadenado la emergencia.

Al retornar al inmueble, los progenitores iniciaron la búsqueda de los menores tras percatarse de su ausencia.

De acuerdo con el testimonio entregado por el padre, los niños solían utilizar un refrigerador desconectado como parte de una dinámica de juego que consistía en ocultarse para ser encontrados por los adultos.

Tras inspeccionar el dispositivo, los padres realizaron el hallazgo de los cuerpos y procedieron con el traslado inmediato hacia un centro asistencial de la localidad. No obstante, el personal médico confirmó que los hermanos ingresaron a la unidad de urgencias sin signos vitales, producto de una presunta asfixia por confinamiento.

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La Fiscalía 4 Local de Granada ha asumido formalmente la investigación para establecer con exactitud la secuencia de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Villavicencio para los procedimientos de necropsia correspondientes.

Por su parte, la Institución Educativa Los Centauros, donde los menores cursaban los grados de Transición y Segundo, manifestó su pesar a través de un comunicado oficial, uniéndose al duelo que embarga a la comunidad del Meta por esta sensible pérdida que pone de manifiesto los riesgos asociados a la supervisión de menores en el hogar.

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