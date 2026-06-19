Resumen: Medellín renueva el estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque con una inversión superior a $21.000 millones. El escenario será sede del Panamericano de Atletismo 2026 y beneficiará a miles de deportistas.

¿Preparado para la pista? Medellín transforma su estadio de atletismo en una joya deportiva

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó los avances de la renovación del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, una obra que hace parte del proceso de modernización de escenarios deportivos en la ciudad y que busca fortalecer la práctica del atletismo tanto recreativo como competitivo.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que la intervención representa un beneficio directo para la ciudadanía, al tratarse de un escenario utilizado mensualmente por más de 50.000 personas.

“Para mí, la gran alegría es que nuestra gente de Medellín lo pueda disfrutar”, señaló Gutiérrez, al referirse a la importancia del espacio para deportistas de alto rendimiento y para la comunidad en general.

Las obras, que tienen una inversión superior a los $21.000 millones de pesos, incluyen la renovación total de la pista de 400 metros, adecuaciones en las zonas de lanzamiento para disciplinas como jabalina, disco, martillo y bala, así como la modernización del sistema de iluminación con estándares de World Athletics.

También se adelantan mejoras en graderías, camerinos, fachadas, accesos y cerramientos, además de intervenciones complementarias como pintura general, adecuación eléctrica, instalación de arena sílice en fosos y optimización de espacios para atletas y espectadores.

Según la alcaldía, el objetivo es consolidar un escenario con condiciones de nivel internacional que permita la realización de competencias de alto rendimiento.

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En ese sentido, el estadio será sede del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, que se disputará del 26 al 28 de junio y reunirá a cerca de 680 deportistas de 30 países.

El alcalde aseguró que esta obra hace parte de un paquete de inversiones en infraestructura deportiva. “Cuando se gobierna con transparencia, eficiencia y amor por la ciudad, los recursos públicos se ven reflejados en obras que la gente puede disfrutar todos los días”, afirmó.

Con la entrega de la renovación, el estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque quedará habilitado para el uso de clubes, ligas, deportistas y ciudadanía en general, consolidándose como uno de los escenarios atléticos más importantes de Medellín y la región.

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