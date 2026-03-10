Hermana de Yeison Jiménez revela la difícil situación que vive a dos meses de la muerte del cantante

Resumen: A dos meses del fatal accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez, su hermana, Lina Jiménez, compartió un emotivo tributo en redes sociales, reflejando el dolor que persiste en su núcleo familiar. Este aniversario de duelo se ve agravado por una serie de adversidades recientes que ha enfrentado la familia, incluyendo un incidente delictivo en uno de sus negocios y una compleja situación de salud ocular que atraviesa Lina, evidenciando un periodo de gran fragilidad y desafíos personales tras la partida del artista.

Han pasado exactamente 60 días desde aquel fatídico 10 de enero de 2026, fecha en la que el cielo de Paipa, Boyacá, se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudió al mundo del entretenimiento colombiano: el accidente aéreo que le costó la vida al reconocido artista Yeison Jiménez.

Para sus seguidores, el vacío es inmenso; pero para su círculo más íntimo, el dolor es un compañero diario que no da tregua. Lina Jiménez, hermana del cantante y uno de sus pilares fundamentales, ha decidido abrir su corazón en redes sociales para conmemorar este aniversario de ausencia.

En un gesto de nostalgia pura, Lina compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía inédita. La imagen, cargada de complicidad, captura a los hermanos en un momento de risas, un reflejo de la unión inquebrantable que siempre los definió. Sin embargo, más allá de la estampa familiar, fueron sus palabras las que resonaron con fuerza entre quienes siguen su historia: “Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre”.

Una etapa marcada por los desafíos

El luto no ha llegado solo. Para la familia Jiménez, estos dos meses han sido un periodo de pruebas constantes, donde la resiliencia ha sido puesta a prueba más allá del sentimiento de pérdida.

Recientemente, la familia ha tenido que enfrentar situaciones ajenas a su control que han complicado aún más este proceso de duelo. Lina, quien ha tomado las riendas de varios proyectos comerciales que el artista dejó en marcha, se vio en la posición de denunciar un hecho delictivo en uno de los establecimientos de la marca La Cumbre. Según relató, una pareja habría hurtado las pertenencias de una clienta en el café-bar, un hecho que, aunque aislado, golpeó la tranquilidad de quienes buscan honrar el legado del cantante en sus negocios.

A esto se suma una preocupación adicional: la salud de Lina. En los últimos días, ha trascendido que la joven ha lidiado con una compleja afección en sus ojos. Aunque los detalles se han mantenido bajo reserva, se especula que el desgaste emocional y el estrés derivado de estas difíciles semanas han impactado su bienestar físico, obligándola a tomar pausas necesarias para su recuperación.

Hoy, mientras el país recuerda el talento del intérprete de música popular, su familia sigue navegando una marea difícil, aferrándose a los recuerdos y buscando, paso a paso, encontrar la serenidad en medio de tantas tormentas.

