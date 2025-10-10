Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos niños resultaron heridos por un artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Autoridades atribuyen el ataque a las disidencias de las Farc y denuncian violación al DIH.

Tragedia en San Andrés de Cuerquia: explosivo de disidencias deja heridos a dos niños

Las autoridades reportaron una explosión de un artefacto que dejó gravemente heridos a dos niños de 8 y 6 años en zona rural de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

El hecho fue denunciado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien a través de su cuenta en X, confirmó que uno de los menores perdió un brazo y atribuyó el atentado a las disidencias de las Farc.

“Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños de 8 y 6 años resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de Farc. Uno de ellos perdió su brazo”, escribió el mandatario departamental.

Rendón anunció que llevará el caso ante la comunidad internacional, al considerar que se trata de una violación grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Además, cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Nacional, a la que calificó como “un engaño” ante el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.

Lea también: Anulan nombramiento de Armando Benedetti como embajador por no cumplir los requisitos

“El actual gobierno colombiano suele restarle importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, añadió el gobernador, quien aseguró que los grupos armados intentaron ocultar lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que el Dagran Antioquia y la Fuerza Aérea Colombiana coordinan el traslado médico de los menores hacia hospitales de mayor complejidad.

San Andrés de Cuerquia ha sido históricamente una zona de presencia de estructuras ilegales y en los últimos meses se han reportado nuevos enfrentamientos entre disidencias y bandas criminales por el control del territorio.

Más noticias de Antioquia