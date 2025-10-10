Resumen: El Consejo de Estado confirmó la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO por no cumplir con los requisitos de idioma y posgrado exigidos para el cargo.

Anulan nombramiento de Armando Benedetti como embajador por no cumplir los requisitos

El Consejo de Estado le puso punto final a la polémica designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

La alta corte confirmó que el actual ministro del Interior no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar ese cargo internacional.

Según el fallo, Benedetti no acreditó el dominio de un segundo idioma oficial de la ONU ni del país de destino, como lo exige la ley para ejercer funciones diplomáticas.

El tribunal fue enfático al señalar que no basta con hablar español, pues se requiere demostrar competencia en otra lengua, ya sea inglés, francés o italiano.

Además, la sentencia destacó que el exembajador no presentó un título de posgrado, otro de los requisitos obligatorios para el puesto. Aunque su defensa alegó que los más de veinte años de experiencia en el sector público podían compensar la falta de formación académica, los magistrados advirtieron que no se aportaron documentos que respaldaran esa equivalencia.

El fallo también subrayó que durante el proceso de nombramiento se omitió el trámite de publicación y revisión ciudadana de la hoja de vida, lo que vulneró el principio de transparencia.

Con esta decisión, el Consejo de Estado ratificó la sentencia emitida previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado la nulidad del nombramiento. El caso marca un nuevo capítulo en la carrera política de Benedetti, quien deberá enfrentar las consecuencias legales y administrativas del fallo.

