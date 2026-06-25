Resumen: Henry Sanabria aseguró que recibió llamadas de Laura Sarabia para cuestionar procedimientos policiales durante la política de paz total del gobierno Petro.

La denuncia del exdirector de Policía vuelve a poner a Laura Sarabia en el ojo del huracán

Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, lanzó nuevos señalamientos contra la exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, al asegurar que durante su gestión recibió llamadas en las que se le pedía reconsiderar procedimientos policiales bajo el argumento de no afectar la política de Paz Total.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en Caracol Radio, donde Henry Sanabria afirmó que las comunicaciones provenían directamente de Sarabia, cuando la institución adelantaba operativos especiales o acciones contra personas vinculadas a hechos que estaban siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, aseguró el oficial en retiro.

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Según explicó, las llamadas generalmente ocurrían cuando los procedimientos ya habían concluido y representaban, a su juicio, cuestionamientos sobre actuaciones adelantadas por la Policía Nacional.

Además, sostuvo que el argumento recurrente era la existencia de procesos de diálogo impulsados por el Gobierno con diferentes actores armados y delincuenciales.

Uno de los episodios mencionados por Henry Sanabria ocurrió durante una protesta feminista en Bogotá que, según indicó, generó afectaciones al sistema de transporte masivo.

El exdirector relató que ordenó la intervención del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y posteriormente recibió una llamada en la que se cuestionó el uso de la fuerza por parte de la institución.

El general retirado también aseguró que varias operaciones de inteligencia contra estructuras criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN no pudieron ejecutarse durante su administración debido a limitaciones para autorizar capacidades militares necesarias para su desarrollo.

Por su parte, Laura Sarabia reconoció que sostuvo una conversación con Sanabria relacionada con una protesta de mujeres en Bogotá, pero negó haber ordenado la suspensión de operativos o interferido en acciones contra grupos armados ilegales.

La hoy embajadora de Colombia en Londres aseguró que únicamente solicitó información sobre el procedimiento y anunció acciones legales frente a las afirmaciones del exdirector de la Policía.

La memoria de algunos parece funcionar por encargo: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre. https://t.co/DyHomz3gIL — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 25, 2026



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