Resumen: El artista caleño Young Ponny estrena "Otra Galaxia", una fusión de urbano y dancehall. El video fue grabado en Calima El Darién y su debut será en Medellín este 22 de marzo.

De Cali para el mundo: Young Ponny presenta «Otra Galaxia» y prepara su debut en ‘Medallo es Dancehall’

El talento emergente del suroccidente colombiano sigue conquistando terrenos. El artista caleño Young Ponny ha lanzado oficialmente su nuevo sencillo y video titulado “Otra Galaxia”, una ambiciosa propuesta que fusiona el género urbano con la energía del dancehall caribeño. Con este estreno, el artista busca consolidar su nombre en la nueva ola de talentos que expanden los límites del sonido nacional.

Un video con vientos de clase mundial

Para la estética visual de “Otra Galaxia”, Young Ponny eligió un escenario imponente: el embalse de Calima El Darién, en el Valle del Cauca.

El escenario: Famoso por tener los terceros vientos más potentes del mundo, este paisaje sirvió para capturar la esencia de la rumba, el sol y la vibra náutica que acompaña el ritmo bailable de la canción.

El concepto: Un viaje musical que transporta a los oyentes a una atmósfera fresca y auténtica, diseñada para encender las pistas de baile.

Medellín: El epicentro de su debut

El lanzamiento coincide con la llegada del artista a la capital antioqueña. Young Ponny se encuentra en una gira de medios en Medellín, preparando lo que será su gran prueba de fuego: su presentación en el evento ‘Medallo es Dancehall’ el próximo 22 de marzo.

Este espacio, que reúne a los mayores exponentes y amantes de la cultura urbana y caribeña, será el escenario donde el caleño presente en vivo por primera vez este sencillo, conectando con el exigente público paisa.

¿Quién es Young Ponny?

Young Ponny es un artista caleño cuya identidad musical está profundamente ligada a sus raíces y a su historia personal en el Valle del Cauca. Su nombre artístico es un homenaje a su trayectoria: “Young” resalta la temprana edad en la que incursionó en la industria, mientras que “Ponny” rescata su apodo de infancia, el cual adoptó al dar sus primeros pasos junto a la leyenda Junior Jein, conocido como “El Caballo”.

Con una experiencia en los escenarios que comenzó desde los 12 años, este talento emergente representa la esencia del barrio con una visión ambiciosa, consolidando una propuesta que fusiona el género urbano, el dancehall y diversos sonidos globales.