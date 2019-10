Médico Héctor Fabio Cruz se retracta y ofrece disculpas públicas por sus comentarios: Abogado de James 

Este jueves Abelardo De La Espriella, el abogado de James Rodríguez, informó que llegó a su fin la polémica en torno a las declaraciones que hizo el médico Héctor Fabio Cruz sobre el futbolista del Real Madrid donde aseguró que era indisciplinado.

Según el abogado, esta retractación fue resultado de una audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación a la que asistieron los representantes de James, y el médico Héctor Fabio Cruz, quien aceptó la equivocación cometida y se retractó.

“El médico se retracta y ofrece disculpas públicas por sus comentarios que afectaron negativamente la reputación y buen nombre de James Rodríguez. Damos por terminado este asunto y seguiremos atendiendo otros temas jurídicos del jugador del Real Madrid”, aseguró el abogado en un comunicado.

En agosto, Cruz, quien fue médico de la ‘tricolor’ en la década del 90, aseguró que James ‘está mal de la cabeza’, planteando que las lesiones que ha sufrido serían producto de la falta de trabajo adecuado a nivel físico y cuestiones externas al fútbol.

“Un jugador que no se cuida, que no se prepara para las altas cargas, que vive de fiesta en fiesta y cambiando de novias, no llega bien a una temporada y eso lo afecta en sus reiteradas lesiones”, aseguró Cruz en su momento en el programa radial del periodista Wbeimar Muñoz.