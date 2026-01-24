¡Hay que ganar, señor hay que ganar! Titulares del DIM para visitar al Cali

Resumen: Bajo la dirección de Alejandro Restrepo, el Deportivo Independiente Medellín definió su nómina titular para enfrentar al Deportivo Cali este sábado 24 de enero a las 6:20 p. m. en Palmaseca, buscando su primera victoria de la temporada. El "Poderoso" formará con Salvador Ichazo en el arco, respaldado por una estructura que incluye a figuras como Kevin Mantilla, Didier Moreno y el atacante Francisco Fydriszewski, mientras que en el banco de suplentes aguardarán jugadores como Éder Chaux y Diego Moreno para un encuentro clave en las aspiraciones del "Equipo del Pueblo"