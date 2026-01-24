¡Hay que ganar, señor hay que ganar! Titulares del DIM para visitar al Cali

Menú Últimas noticias
    Conoce la alineación titular del DIM para enfrentar al Cali este 24 de enero bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Conoce la alineación titular del DIM para enfrentar al Cali este 24 de enero bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo. Foto: DIM
    Resumen: Bajo la dirección de Alejandro Restrepo, el Deportivo Independiente Medellín definió su nómina titular para enfrentar al Deportivo Cali este sábado 24 de enero a las 6:20 p. m. en Palmaseca, buscando su primera victoria de la temporada. El "Poderoso" formará con Salvador Ichazo en el arco, respaldado por una estructura que incluye a figuras como Kevin Mantilla, Didier Moreno y el atacante Francisco Fydriszewski, mientras que en el banco de suplentes aguardarán jugadores como Éder Chaux y Diego Moreno para un encuentro clave en las aspiraciones del "Equipo del Pueblo"

    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció los titulares con los que el ‘Poderoso’ buscará su primer triunfo de la temporada.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Para visitar al cuadro azucarero, el ‘Equipo del Pueblo’ saltará a la cancha con Salvador Ichazo, Léyser Chaverra y Kevin Mantilla.

    Igualmente serán titulares, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Halam Loboa, Léider Berrío y Didier Moreno.

    Finalmente, serán titulares Francisco Chaverra, Yony7 González y Francisco Fydriszewski.

    En el banco de suplentes, el rojo de la montaña podrá contar con Éder Chaux, José Ortiz, Alexis Serna, Juan Viveros y Malcom Palacios.

    Asimismo, serán suplentes Jhon Montaño, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno y Enzo Larrosa.

    El balón rodará en la cancha de Palmaseca este sábado 24 de enero, desde las 6:20 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


