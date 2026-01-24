Resumen: En Engativá, la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y peritos de ETB y Movistar, recuperó 131 metros de cable de cobre que habían sido hurtados y estaban ocultos en una bodega de reciclaje. El operativo permitió incautar el material antes de su comercialización ilegal, protegiendo los servicios de telefonía e internet y evitando pérdidas económicas para las empresas y afectaciones a la comunidad.

¡Cayó la ‘mina’ de cobre en Engativá! Recuperan 131 metros de cable robado en bodega de reciclaje

En un operativo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, las autoridades lograron recuperar 131 metros de cable de cobre que habían sido sustraídos de las empresas de telecomunicaciones ETB y Movistar. El material se encontraba oculto en una bodega de reciclaje ubicada en el sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá.

El procedimiento se llevó a cabo tras reportes sobre el hurto de infraestructura crítica que afectaba directamente a los servicios de telefonía e internet en diferentes barrios de Bogotá. Para la operación, se contó con el acompañamiento de peritos de las empresas afectadas, quienes verificaron la propiedad de los cables y colaboraron con la identificación de los elementos incautados.

Durante más de cuatro horas, los uniformados inspeccionaron personas, vehículos, motocicletas y dos bodegas, logrando localizar el material hurtado. Los cables fueron incautados para impedir su comercialización ilegal, evitando pérdidas económicas adicionales y protegiendo la conectividad de la ciudad.

El hurto de cables de cobre no solo genera un impacto financiero considerable para las empresas de telecomunicaciones, sino que afecta directamente a la ciudadanía, interrumpiendo el servicio de internet y telefonía en sectores completos y poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades.

Esto le podría interesar: Violento intento de hurto en Bogotá: trabajador de gasolinera resultó herido y un hombre fue capturado

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, destacó la importancia del operativo:

“La lucha contra el robo de cable de cobre es parte del esfuerzo del Distrito para proteger la infraestructura fundamental de la ciudad. Continuaremos trabajando de manera coordinada para identificar y judicializar a quienes afectan estos bienes esenciales para la seguridad y la competitividad de Bogotá”.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, reforzando la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad en la protección de la infraestructura urbana.

Con esta acción, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la importancia de cuidar los bienes estratégicos de la ciudad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los ciudadanos, disminuyendo las oportunidades de lucro ilícito a través del hurto de materiales de telecomunicaciones.