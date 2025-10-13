Resumen: Blessd, se encuentra en el centro de un grave escándalo judicial, pero eligió pronunciarse en redes sociales justo después de hacer historia al inaugurar la gala del Balón de Oro

«Hay gente que no aguanta tu éxito»: Blessd rompe el silencio: responde a grave denuncia de secuestro y lesiones

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, se encuentra en el centro de un grave escándalo judicial, pero eligió pronunciarse en redes sociales justo después de hacer historia al inaugurar la gala del Balón de Oro 2025 en París.

Blessd comunicó su postura en Instagram, sin referirse directamente al caso: «Dejen de creer todo lo que ven en las redes sociales, por favor, que yo lo único que hago es hacer música y así me gano la vida gracias a Dios sin hacerle mal a nadie. Yo soy cantante, no un loco por ahí que hace lo negativo, siempre estoy es trabajando…»

Denunciado por presunto secuestro

El artista está siendo investigado por la Fiscalía por una denuncia penal que lo involucra en presuntos delitos de secuestro simple, lesiones personales, amenazas y tortura.

El denunciante es Iván Andrés, mánager del artista caleño Pirlo. Según su relato, los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2024 en una lujosa propiedad en la parcelación Los Montes, en el exclusivo Alto de las Palmas, Medellín.

Iván Andrés afirma que él y otros miembros del equipo de Pirlo fueron retenidos contra su voluntad tras la grabación de un video musical, donde se encontró con Blessd, su jefe de seguridad, su mánager Santiago (‘Dímelo Jara’) y encapuchados.

La denuncia detalla que fueron obligados a desnudarse e ingresar a un baño mientras Blessd, presuntamente, «dirigía, interrogaba, intimidaba, [y] golpeaba», bajo el señalamiento de que se habían robado unas joyas.

Mientras en Colombia salía a la luz el escándalo, Blessd era el encargado de abrir el Balón de Oro 2025 en París, interpretando su tema ‘Condenado al Éxito II’ en un momento sin precedentes para la música urbana colombiana.