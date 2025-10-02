Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El artista Blessd enfrenta una denuncia penal por secuestro, tortura, lesiones y amenazas en Medellín. La denuncia, presentada por el mánager de Pirlo, asegura que fue retenido en una mansión por un supuesto robo de joyas.

El artista Blessd es acusado de secuestro y tortura por robo de joyas en una mansión de El Poblado

Mientras el artista urbano Blessd brillaba en escenarios internacionales, una grave denuncia penal lo tiene en el centro de un escándalo por presunto secuestro simple, lesiones personales, amenazas y tortura.

El hecho ocurrido el 21 de mayo de 2024 en una lujosa propiedad de la parcelación Los Montes, en el exclusivo sector del Alto de las Palmas, Medellín.

El denunciante es Iván Andrés, mánager del artista caleño Pirlo. Según su relato ante las autoridades, él y varios miembros del equipo de Pirlo fueron retenidos contra su voluntad en una casa, después de participar en la grabación de un video musical.

En el lugar, Iván afirma haberse encontrado con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago (‘Dímelo Jara’) y un grupo de encapuchados.

La denuncia detalla que fueron obligados a desnudarse e ingresar a un baño, mientras Blessd «dirigía, interrogaba, intimidaba, [y] golpeaba» bajo el señalamiento de que se habían robado unas joyas del artista.

El mánager de Pirlo indicó que presuntamente su asistente le apuntaron con pistolas en la frente.

El reguetonero Pirlo habría intervenido para evitar un desenlace fatal de su mánager.

Aunque la denuncia ya fue presentada, el abogado Luis Ángel López, representante de Blessd, salió a desmentir las acusaciones.

«Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores a esa denuncia», dijo el jurista al diario El Tiempo. Por ahora, la investigación avanza en la Fiscalía, pero no se ha tomado una decisión de peso contra el artista y su equipo.

