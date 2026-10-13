Resumen: Los colegios públicos de Bogotá tendrán clases el miércoles 14 de octubre pese al paro de maestros. La Secretaría pidió a docentes protestar en jornada contraria.

¿Hay clases mañana? Esto dijo la Secretaría de Educación sobre los colegios públicos de Bogotá en medio del paro

Los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá tendrán clases este miércoles 14 de octubre, pese a que varios sindicatos, agremiaciones y movimientos de maestros anunciaron que se sumarán al paro nacional convocado para esta semana. Así lo confirmó la Secretaría de Educación del Distrito.

Según la entidad, se coordinaron acciones con rectores, directivos docentes, personal administrativo y profesores para que el servicio educativo no se interrumpa y las jornadas académicas transcurran sin afectaciones.

La Secretaría precisó, eso sí, que cada rector o rectora deberá organizar las actividades según las condiciones de su institución. La idea es asegurar la continuidad de las clases y que las familias se enteren a tiempo de cualquier decisión sobre la jornada.

Por eso, se pidió a madres, padres y acudientes revisar con atención los comunicados que envíen los colegios de sus hijos, en especial los que emitan las directivas de cada plantel.

En su pronunciamiento del martes 13 de octubre, la entidad reiteró que respeta el derecho a la protesta. Sin embargo, insistió en que también debe garantizarse el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como el cumplimiento del tiempo escolar.

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En esa línea, hizo un llamado a los docentes que planeen unirse a las movilizaciones para que lo hagan en su jornada contraria, de manera que las clases no se vean interrumpidas.

La Secretaría aseguró que ya adelantó acciones para que la convocatoria al paro no afecte las actividades académicas en los colegios públicos de Bogotá. El objetivo es que los estudiantes puedan asistir con normalidad durante la jornada del miércoles.

La medida se da en medio de una semana con varias manifestaciones previstas en la capital. Por eso, también se recomienda a las familias planear con tiempo los desplazamientos hacia los colegios públicos de Bogotá y estar atentas a posibles afectaciones en la movilidad.

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