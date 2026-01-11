“Hasta las alturas, mi parcerito”: Grandes de la música despiden a Yeison Jiménez con emotivos mensajes

Resumen: La música popular colombiana está de luto tras la trágica muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo. Artistas como Jessi Uribe, Herencia de Timbiquí, Jhonny Rivera, Paola Jara, Natalia Jiménez, Carlos Vives y Pipe Bueno enviaron mensajes emotivos, destacando su talento, carisma y legado, y recordándolo como un colega cercano y un artista apasionado que dejó huella en la música y en quienes lo conocieron.

El mundo de la música popular colombiana vive un momento de profundo luto tras la trágica muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo mientras se dirigía a Marinilla, Antioquia, para un concierto programado. A sus 34 años, el artista dejaba atrás una carrera consolidada en Colombia y en ascenso a nivel internacional, marcada por éxitos, giras y colaboraciones que lo convirtieron en una de las figuras más queridas del género.

La noticia conmocionó a colegas, amigos y seguidores, quienes no tardaron en expresar su dolor y despedida a través de redes sociales. Luis Alfonso, quien compartió un dúo con Yeison el año anterior, resumió el sentimiento colectivo con lágrimas: “Mas que una persona, fue un gran artista, lo quise, lo admire mucho, lo sigo queriendo mucho. Hasta las alturas mi parcerito”.

La cantante mexicana Natalia Jiménez también compartió su dolor: “Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida. Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo. Hace tan solo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá”.

Mensajes de condolencia también llegaron de Carlos Vives, quien escribió sobre el vacío que deja Yeison en la música popular.

Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia pic.twitter.com/qracFEN5BQ — Carlos Vives (@carlosvives) January 11, 2026

Pipe Bueno, quien expresó: “Todavía no logro procesar esta noticia… pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos, no solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo”.

Jessi Uribe publicó en sus redes: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN”.

Arelys Henao también dedicó un sentido mensaje: “Se me parte el corazón hacer esta publicación. Viviste tu proceso muchas veces, me pediste consejos muchas veces, escuché tus sueños. Hoy se va un guerrero, un hombre trabajador, disciplinado, lleno de fe y de muchos sueños por realizar. Vuela alto, mi Yeison”.

Jessi Uribe, Herencia de Timbiquí, Jhonny Rivera, Paola Jara y muchos otros artistas también enviaron mensajes de despedida, destacando la energía, el carisma y el legado musical de Yeison Jiménez. Su partida deja un vacío irreparable en la música popular colombiana, pero su talento, su entusiasmo y su legado permanecerán vivos en quienes lo conocieron, lo admiraron y disfrutaron de su música, recordándolo no solo como un artista destacado, sino también como un ser humano cercano y apasionado por lo que hacía.