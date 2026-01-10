Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    La fiscalía abrió indagación por accidente donde murió Yeison Jiménez

    Los cuerpos seran trasladados a Bogotá para su plena identificacion

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Emergencia en Boyacá! Avioneta monomotor se precipitó e incendió en el municipio de Paipa
    La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá).

    Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de @MedLegalColombi en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad.

