La fiscalía abrió indagación por accidente donde murió Yeison Jiménez

Resumen: Fiscalía abre investigación por siniestro aéreo en el que murió el cantante urbano Yeison Jiménez. Los cuerpos seran trasladados a Bogotá para su plena identificacion

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá).

Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de @MedLegalColombi en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad.

