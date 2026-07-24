Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un habitante de La Ceja, Oriente de Antioquia, denunció el robo de su apartamento, donde fueron hurtados tres computadores portátiles, morrales, un PlayStation y otros accesorios de valor. El caso llamó la atención porque las cámaras de seguridad registraron al presunto responsable saliendo del lugar con una actitud tranquila. Las autoridades ya adelantan la investigación para identificar al señalado y esclarecer lo ocurrido.

¡Hasta la cerveza se tomó! Denuncian millonario robo en apartamento de La Ceja

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y es investigado por las autoridades. El propietario aseguró que el presunto responsable se llevó varios objetos de valor antes de abandonar el lugar.

Un habitante del municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, denunció un robo en su apartamento ocurrido durante la mañana del miércoles 22 de julio. Según el reporte del afectado, el presunto ladrón ingresó al inmueble y se llevó varios elementos de valor, entre ellos equipos tecnológicos y accesorios personales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del caso fue el comportamiento del señalado responsable antes de salir del lugar, pues, según la denuncia, habría abierto la nevera del apartamento y tomado una cerveza antes de emprender la huida.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio, donde se observa al hombre descendiendo por las escaleras mientras lleva consigo la bebida que habría tomado del inmueble.

Se llevaron equipos tecnológicos y otros elementos de valor

De acuerdo con el relato entregado por la víctima, durante el hurto fueron sustraídos tres computadores portátiles, morrales, un PlayStation y otros accesorios que se encontraban dentro del apartamento.

El propietario dio a conocer el caso a través de redes sociales, donde relató lo ocurrido y expresó su sorpresa por la actitud del presunto delincuente durante la salida del lugar.

Esto le podría interesar: Ejército evitó una tragedia en Ituango: destruyó explosivo instalado en un camino usado por niños y campesinos

«Antes de irse, abrió la nevera, se sirvió una cerveza bien fría y se la tomó tranquilo. Una burla total», manifestó el afectado.

Según la denuncia, el hecho ocurrió mientras el apartamento se encontraba sin sus ocupantes y posteriormente se evidenció la falta de varios objetos personales.

😱 ¡Me acaban de robar en mi apartamento y el tipo se tomó una cerveza de mi nevera como si nada! Hoy, en La Ceja, #Antioquia , aprovecharon que estaba solo, forzaron la chapa y entraron. Se llevaron tres portátiles, morrales, PlayStation y accesorios de alto valor. 📍Lo… pic.twitter.com/C3b1ailSjT — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 22, 2026

Cámaras registraron la salida del presunto ladrón

Las imágenes de seguridad se convirtieron en una de las principales evidencias del caso, ya que permiten observar el momento en que el hombre abandona el inmueble y baja por las escaleras mientras consume la bebida.

El video fue difundido por el denunciante con el propósito de alertar a la comunidad y aportar información que pueda ayudar en la identificación del responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado capturas relacionadas con este caso y adelantan las respectivas investigaciones para establecer quién estaría detrás del hurto.

Autoridades avanzan en la investigación

El robo permanece bajo investigación por parte de los organismos correspondientes, que deberán analizar los elementos recopilados para avanzar en la identificación del presunto responsable.

El caso ha generado reacciones entre habitantes de La Ceja, especialmente por la particular conducta registrada en las cámaras de seguridad durante la huida del señalado ladrón.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de hechos relacionados con hurtos en el municipio.