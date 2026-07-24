Resumen: El Ejército Nacional ubicó y destruyó de manera controlada un artefacto explosivo improvisado en un camino veredal del sector Los Galgos, en zona rural de Ituango, Antioquia. Según las autoridades, el explosivo, atribuido a la Subestructura 18 de las disidencias de las FARC, había sido instalado en un corredor utilizado diariamente por campesinos y estudiantes. La institución aseguró que mantendrá las operaciones militares en la zona para proteger a la población y prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo a la comunidad.

Ejército evitó una tragedia en Ituango: destruyó explosivo instalado en un camino usado por niños y campesinos

El artefacto fue ubicado durante una operación militar en el sector Los Galgos. Según el Ejército, habría sido instalado por la Subestructura 18 de las disidencias de las FARC.

Un artefacto explosivo improvisado fue ubicado y destruido de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en una zona rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. El procedimiento evitó que el dispositivo representara un riesgo para los habitantes que diariamente utilizan este corredor para desplazarse entre las veredas.

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 «Cr. Atanasio Girardot», unidad adscrita a la Cuarta Brigada, como parte de las labores de control y seguridad que se desarrollan en esta región del departamento.

El explosivo estaba oculto en un camino de uso frecuente

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el hallazgo se produjo en el sector conocido como Los Galgos, donde los uniformados localizaron un artefacto explosivo improvisado elaborado en un recipiente tipo cantina con capacidad aproximada de 10 litros.

Las autoridades indicaron que el dispositivo había sido instalado en un camino veredal utilizado de manera permanente por habitantes de la zona, entre ellos campesinos que se desplazan para realizar sus labores agrícolas y estudiantes que recorren esa vía para llegar a sus instituciones educativas.

Tras confirmar la presencia del explosivo, personal especializado ejecutó una destrucción controlada, evitando que el artefacto pudiera ser activado y representara un peligro para la comunidad.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a ‘El Mesa’! Capturan a cinco presuntos integrantes y desmantelan red de microtráfico en Rionegro

Ejército atribuye la instalación del artefacto a las disidencias de las FARC

Según la Cuarta Brigada, la instalación del explosivo sería atribuida a la Subestructura 18 del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), estructura que delinque en esta zona del norte antioqueño.

La institución señaló que este tipo de acciones pone en riesgo a la población civil y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, debido a que el artefacto fue ubicado en un corredor de tránsito cotidiano para habitantes de la región.

#ContundenciaOperacional | Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 “Cr. Atanasio Girardot”, de la #CuartaBrigada del @COL_EJERCITO, ubicaron y realizaron la destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado tipo cantina, con capacidad aproximada de 10… pic.twitter.com/bsB8DoCtiM — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 24, 2026

Asimismo, reiteró que la protección de la población sigue siendo una prioridad dentro de las operaciones militares que se desarrollan en el departamento.

Continuarán las operaciones para proteger a la población

Con la destrucción controlada del artefacto, el Ejército informó que se restablecieron las condiciones de seguridad en este tramo del camino veredal, permitiendo que la comunidad pueda movilizarse con menor riesgo.

La institución también aseguró que mantendrá las operaciones militares en Ituango y otros municipios del departamento con el propósito de neutralizar las capacidades de los grupos armados ilegales, prevenir nuevos hechos que comprometan la seguridad de la población y garantizar la protección de las familias campesinas que habitan estas zonas rurales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para informar de inmediato a la Fuerza Pública sobre cualquier objeto o elemento sospechoso que pueda representar un riesgo, evitando manipularlo y permitiendo que personal especializado realice los procedimientos correspondientes.