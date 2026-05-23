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Resumen: Un presunto motoladrón fue retenido por varios habitantes del barrio Ciudad Alsacia, en la localidad de Kennedy, tras ser señalado de cometer un aparente robo bajo la modalidad de raponazo. En medio de la reacción de la comunidad, el hombre fue golpeado mientras intentaba escapar y su motocicleta terminó incendiada en plena vía pública. El caso, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, también llamó la atención porque un perro se sumó a la persecución y mordió al señalado

¡Hasta el perro lo mordió! Comunidad en Bogotá linchó a presunto ladrón y le incendió la motocicleta

La inseguridad volvió a desatar una fuerte reacción ciudadana en el suroccidente de Bogotá. Un presunto ladrón fue retenido y golpeado por varios habitantes del barrio Ciudad Alsacia, en la localidad de Kennedy, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales.

De acuerdo con las versiones compartidas por usuarios y páginas comunitarias, el caso habría ocurrido el viernes 22 de mayo, luego de que el hombre, quien se movilizaba en motocicleta, fuera señalado de cometer un hurto bajo la modalidad de raponazo.

Tras el supuesto robo, varias personas que se encontraban cerca reaccionaron rápidamente y evitaron que escapara del lugar.

El presunto ladrón fue rodeado por la comunidad

Las grabaciones que circularon en internet muestran al hombre intentando huir a pie mientras era perseguido y rodeado por varios habitantes del sector. En medio de la tensión del momento, algunos ciudadanos comenzaron a agredirlo físicamente ante la indignación generada por los constantes hechos de inseguridad denunciados en la zona.

🚨🔥 #OrdenPúblico | Comunidad en Ciudad Alsacia (Kennedy, Bogotá) atrapó a un motoladrón, le dio su merecido y le quemó la motocicleta en plena vía pública. Vecinos denuncian abandono total de las autoridades y exigen la construcción urgente de un CAI. pic.twitter.com/jFDlbN80tt — Ciudad y Región (@ciudadyregionfm) May 23, 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales fue la aparición de un perro que, al parecer, pertenecía a uno de los residentes del sector y terminó involucrado en el altercado.

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En los videos se observa al canino acercarse al presunto delincuente mientras varias personas lo rodeaban. Usuarios en redes aseguraron que el perro incluso habría mordido al hombre durante la retención, situación que rápidamente generó cientos de comentarios y reacciones en internet.

La motocicleta fue incendiada en plena vía pública

Otro de los hechos registrados en las grabaciones fue la quema de la motocicleta en la que se movilizaba el señalado ladrón.

Las imágenes muestran el vehículo envuelto en llamas mientras decenas de personas observaban la escena. Algunos residentes manifestaron en redes sociales su preocupación por el aumento de los robos y aseguraron sentirse cansados de la delincuencia en el sector.

De acuerdo con comentarios publicados por habitantes y páginas comunitarias, en esta zona de Kennedy se han reportado repetidos casos de hurto, especialmente cometidos por personas que se movilizan en motocicleta.

Tras lo sucedido, varios ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de situaciones.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud del presunto implicado.