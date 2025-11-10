Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres fueron capturados en el barrio El Claret, en el sur de Bogotá, mientras transportaban 890 cajetillas de cigarrillos robadas, avaluadas en más de $8 millones. El operativo, realizado por uniformados del CAI Claret tras una alerta ciudadana, permitió recuperar la mercancía y el vehículo. Uno de los detenidos presenta antecedentes por hurto y fuga de presos.

¡Hasta ahí les llegó el negocio! Policía captura a dos hombres con casi 900 cajetillas de cigarrillos robadas en Bogotá

En un nuevo golpe contra el hurto en la capital, la Policía de Bogotá logró la captura de dos hombres señalados de transportar un cargamento de cigarrillos robados avaluado en más de ocho millones de pesos.

El operativo se desarrolló cuando uniformados del CAI Claret, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, interceptaron una camioneta tipo van en la que se movilizaban los sospechosos, de 24 y 42 años.

Según el reporte oficial, los patrulleros fueron alertados por un supervisor de seguridad que denunció el hurto de una mercancía en el municipio de Soacha, Cundinamarca. De inmediato, los policías emprendieron la búsqueda del vehículo señalado y lograron ubicarlo en el barrio El Claret, al sur de la ciudad.

“Al llegar al lugar señalado por el ciudadano, observaron a dos personas dentro de una van, quienes, al notar la presencia de las autoridades, se mostraron nerviosas e intentaron evadir el procedimiento. Al efectuar el registro al vehículo, fueron halladas 890 cajetillas de cigarrillos”, explicó el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe.

Hurtaron mercancía en Soacha y pretendían escapar al sur de la capital. La rápida reacción de nuestros uniformados en #RafaelUribe permitió la recuperación de este cargamento avaluado en 8️⃣ millones de pesos, oculto en un carro. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Tenían anotaciones por hurto y fuga de presos. pic.twitter.com/lYVpaLBnzj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 10, 2025

La mercancía recuperada fue incautada junto con el vehículo en el que era transportada. Los dos detenidos y el automotor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.

Las autoridades confirmaron que uno de los capturados presenta antecedentes por hurto y fuga de presos, lo que refuerza la investigación sobre su posible participación en otros hechos similares.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa o delito que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de fortalecer las acciones contra el crimen en la ciudad.