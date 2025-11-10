Resumen: Capturan en el Portal Norte de Bogotá a un falso policía que usaba gorra e insignias de la Dijin para engañar y robar a peatones. El hombre tenía antecedentes por hurto.

Cayó el falso policía: usaba gorra de la Dijin para robar a peatones en Bogotá

Justo en el Portal Norte de Bogotá fue capturado un falso policía que engañaba a los transeúntes con una gorra y escarapela institucional de la Dijin para robarles sus pertenencias.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el sujeto se hacía pasar por investigador de la institución y abordaba a peatones que llegaban desde municipios vecinos, a quienes les decía que adelantaba una investigación por hurto en la zona. Con ese argumento, los convencía de mostrar sus objetos personales y luego los despojaba de ellos.

El caso fue descubierto gracias a la alerta de un ciudadano que notó la actitud sospechosa del individuo y avisó a los uniformados que patrullaban el sector.

“Nos acercamos hacia el puente peatonal y esta persona, al notar la presencia policial, emprendió la huida, pero logramos detenerlo 200 metros más adelante”, explicó uno de los agentes.

Durante la inspección, se encontró que el capturado portaba una gorra de la Dijin, una escarapela y una insignia falsa, elementos con los que se hacía pasar por miembro activo de la Policía Nacional. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que el hombre tenía antecedentes por hurto y daño en bien ajeno.

El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y suplantación de autoridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que exija siempre identificación oficial y evite entregar documentos o pertenencias a personas no verificadas.

