Resumen: La minería ilegal en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, habría aumentado de 21 dragas en 2021 a más de 190 actualmente, según cifras citadas por el sector minero y el senador Juan Espinal. Las operaciones se concentran en municipios como El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia, donde la extracción de oro estaría afectando las condiciones naturales del río, la pesca y la economía local. Además, se denunciaron millonarios recursos asociados a esta actividad durante 2025 y se pidió al Gobierno abordar la situación como un problema de seguridad nacional.

¡Hasta $7.000 millones de dólares! Denuncian millonarias ganancias de la minería ilegal en el río Nechí

La presencia de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, habría aumentado de manera considerable durante los últimos años. Según cifras citadas por el sector minero y el senador Juan Espinal, actualmente serían más de 190 las máquinas que operan en este afluente.

Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, señaló en declaraciones a Teleantioquia que en 2021 se contabilizaban alrededor de 21 dragas brasileras en el río Nechí. Actualmente, según sus cifras, serían más de 190.

“En Antioquia, de la enorme ilegalidad de lo que está sucediendo solo en el río Nechí, en el año 2021 había alrededor de 21 dragas brasileras. Hoy hay más de 190 dragas dañando el río, extrayendo de manera ilegal el oro”, afirmó.

La maquinaria se concentraría principalmente en zonas de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia. De acuerdo con lo expuesto, las dragas remueven el lecho del río durante las labores de extracción, modificando sus condiciones naturales y generando efectos sobre los sedimentos, la pesca y actividades económicas de la región.

El contraste con la minería formal

El crecimiento de estas operaciones fue señalado por Espinal luego de una visita al Bajo Cauca, realizada en el marco de un laboratorio de liderazgo académico de Proantioquia en El Bagre.

Durante el recorrido visitó Mineros S.A., empresa que desarrolla actividades de minería aluvial de manera formal y cuenta con un título minero sobre 50.000 hectáreas. El senador destacó el contraste entre las operaciones autorizadas y las actividades que se desarrollan al margen de la legalidad.

«Encuentra uno la exploración y la explotación legal, y al frente del río, la extracción ilegal. Y creo que hay que dividir entre la formalización de nuestros pequeños y medianos mineros y mineros tradicionales, que llevan años rogándole al gobierno que lo legalice. Pero también ve 1 los que están explotando ilegalmente los recursos naturales», indicó.

Espinal planteó que las autoridades deben diferenciar a los pequeños y medianos mineros tradicionales que buscan formalizarse de las operaciones ilegales de mayor escala.

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Millonarios recursos en disputa

Otro de los puntos señalados durante la visita fue la capacidad económica que habría detrás de estas operaciones. Espinal afirmó que cada draga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares.

“Cada draga cuesta 200 millones de dólares. Pregunto: ¿es un pequeño o mediano minero? Lamentablemente no”, afirmó el congresista.

Miren la herencia de @petrogustavo el falso ambientalista, que fortaleció a los bandidos para que acabaran con el medio ambiente y se llenaran de plata explotando los recursos naturales. El gran reto del Gobierno es combatir con decisión la extracción ilegal de minerales en… pic.twitter.com/byChi3dD8s — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) September 18, 2026

A partir de estas cifras, el senador sostuvo que la extracción ilegal de oro en el río Nechí habría dejado entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en manos de estructuras criminales durante 2025. Teleantioquia reportó una estimación de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares para ese mismo periodo.

Estas cifras corresponden a estimaciones y no a un monto oficial consolidado sobre las ganancias de la minería ilegal en el río.

Piden tratar el problema como seguridad nacional

Ante el crecimiento de estas actividades, Espinal pidió una intervención del Gobierno nacional y también hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al considerar que la situación trasciende el ámbito ambiental y económico.

«Yo le hago un llamado al gobierno nacional y también al gobierno americano, porque aquí estamos ante un problema de seguridad nacional, donde esto tiene que ser realmente adoptado y abordado como se aborda el problema de los cultivos ilícitos de coca a nivel nacional», indicó.

El senador también planteó la necesidad de garantizar que los recursos provenientes de la minería formal lleguen al Sistema General de Regalías, de manera que los municipios y departamentos puedan beneficiarse de esta actividad.

Mientras tanto, el impacto de las operaciones ilegales sobre el río Nechí continúa siendo objeto de atención de las autoridades. En años anteriores se han realizado operativos contra la minería ilegal y se ha intervenido maquinaria utilizada para estas actividades.