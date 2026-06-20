¡Hasta $50 millones de recompensa! Gobernación va tras los asesinos de la ‘Concejala 14’ en Santa Bárbara

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Resumen: La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román en Santa Bárbara. El gobernador Andrés Julián Rendón hizo el anuncio a través de su cuenta en X, donde también pidió apoyo ciudadano para esclarecer el caso.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el asesinato de la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román, ocurrido en zona rural del municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño, donde fue hallada sin vida en su vivienda en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información conocida preliminarmente, la mujer fue encontrada en el sector de Los Almendros, y su muerte estaría asociada a un hecho violento con arma de fuego, lo que es verificado por los organismos judiciales que adelantan las pesquisas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental confirmó el crimen y destacó el rol comunitario de la víctima en su municipio.

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“Antioqueños, en zona rural de Santa Bárbara fue asesinada Mónica Eugenia Sánchez Román, líder social y comunal de este municipio. Quienes la conocieron manifiestan que Mónica dedicó su vida al servicio”, señaló Rendón.

En su pronunciamiento, el gobernador anunció una recompensa para fortalecer la investigación y facilitar la identificación de los responsables del hecho.

“La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de este crimen”, indicó.

Asimismo, insistió en el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades.

“Invito a los ciudadanos a suministrar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos”, agregó.

El caso ha generado rechazo en la comunidad de Santa Bárbara, mientras las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar los móviles del crimen.