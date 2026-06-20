¡Dolor en Santa Bárbara! Asesinan dentro de su casa a la ‘Concejala 14’, querida líder social

Resumen: En Santa Bárbara, Suroeste antioqueño, fue asesinada en su vivienda la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, reconocida en la comunidad como la “Concejala 14”. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, que aún no han establecido móviles ni responsables. La Alcaldía y organismos locales rechazaron el crimen y anunciaron acciones para apoyar el esclarecimiento del caso.

Una lideresa social fue encontrada sin vida en el municipio de Santa Bárbara, en el Suroeste antioqueño, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Mónica Eugenia Sánchez, de 54 años, quien fue hallada en su vivienda ubicada en el barrio Los Almendros. De acuerdo con la información conocida, presentaba una herida ocasionada por arma de fuego.

La mujer era reconocida en la comunidad por su trabajo social y su participación en iniciativas barriales y ambientales. Durante varios años estuvo vinculada a procesos organizativos locales y, hasta 2019, ejerció la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros.

Posterior a ese periodo, continuó participando en proyectos comunitarios, especialmente relacionados con temas ambientales y de desarrollo local, lo que le dio un alto reconocimiento entre los habitantes del sector.

En el municipio era conocida popularmente como la ‘Concejala 14’, un apelativo con el que los habitantes destacaban su constante presencia en espacios de discusión comunitaria, pese a no hacer parte del Concejo Municipal.

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Investigación del caso y primeras acciones

Las autoridades locales informaron que no se tienen, por ahora, hipótesis claras sobre los responsables ni sobre los móviles del crimen, por lo que el caso avanza en etapa de investigación.

Tras conocerse el hecho, la administración municipal expresó su rechazo y anunció acompañamiento a las labores de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido. También se convocó a un consejo de seguridad con el fin de analizar la situación y revisar los elementos que permitan avanzar en la investigación.

Contexto de líderes sociales en Antioquia

En el ámbito nacional, organismos de derechos humanos han reiterado su preocupación por la situación de los líderes sociales en el país. En un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, se indicó que durante los primeros meses del año se han registrado múltiples casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en distintas regiones.

En ese contexto, Antioquia figura entre los departamentos con mayor número de casos reportados, lo que ha mantenido la alerta sobre las condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos comunitarios en el territorio.

El caso de Mónica Eugenia Sánchez Román se suma a los hechos violentos registrados en el Suroeste antioqueño y continúa bajo investigación de las autoridades competentes.