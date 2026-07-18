Resumen: Las autoridades confirmaron que el minero Yamit Beltrán es la persona secuestrada durante un ataque armado en el corregimiento de Cuturú, en Caucasia, donde además fue asesinado un hombre de 48 años. La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $50 millones para dar con los responsables y la Fiscalía asumió la investigación con un fiscal especializado.

¡Hasta $50 millones de recompensa! Buscan a los responsables del secuestro de reconocido minero en Caucasia

Las autoridades departamentales intensificaron las acciones para ubicar a Yamit Beltrán, un minero reconocido en la región que fue secuestrado durante un ataque armado ocurrido en el corregimiento de Cuturú, zona rural del municipio de Caucasia. Como parte de la respuesta institucional, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita avanzar en la investigación y dar con los responsables.

El caso se conoció luego de una incursión protagonizada por hombres armados, quienes irrumpieron en el corregimiento y atacaron a varias personas. En medio de los hechos fue asesinado Henry Hernando, de 48 años, mientras que Beltrán fue llevado por la fuerza por los atacantes.

Inicialmente, desde las autoridades locales se informó que dos personas habrían sido secuestradas durante el ataque. Sin embargo, hasta el momento solo ha sido confirmada la identidad de Yamit Beltrán, mientras que no se han entregado nuevos detalles sobre la otra persona que, según los primeros reportes, también habría sido retenida.

Consejo de Seguridad definió nuevas medidas

Tras conocerse lo ocurrido, la Gobernación de Antioquia encabezó un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público en la zona y definir acciones encaminadas a fortalecer la respuesta de las autoridades.

Al término de la reunión, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció la creación de una recompensa para incentivar la entrega de información que contribuya al proceso judicial.

«Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos», afirmó el mandatario.

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Además del incentivo económico, el gobernador indicó que se solicitó a la Policía Nacional aumentar la presencia de uniformados en el casco urbano de Cuturú, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad para la comunidad y mantener un mayor control en el sector mientras continúan las investigaciones.

Fiscalía asumió la investigación

Las autoridades informaron que la Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado para dirigir el proceso investigativo en coordinación con la Policía Judicial.

La labor de este equipo estará enfocada en esclarecer las circunstancias del ataque, avanzar en la ubicación de la persona secuestrada y recopilar las pruebas necesarias para identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían participado en la planeación de los hechos.

El gobernador también se refirió a ese trabajo conjunto al señalar:

«La Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado que, en coordinación con la Policía Judicial, adelantará las acciones investigativas necesarias para esclarecer los hechos, lograr el regreso de la persona secuestrada y capturar a los responsables».

Continúan los operativos

Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades mantienen operativos en la zona rural de Caucasia y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda resultar útil para localizar a Yamit Beltrán y facilitar la captura de los responsables.

Las autoridades precisaron que los reportes podrán ser suministrados de manera reservada, con el fin de proteger la identidad de quienes colaboren con la investigación, mientras continúa el despliegue de las capacidades de seguridad en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.