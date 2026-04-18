Resumen: En San Carlos y San Rafael, Antioquia, tropas del Ejército y la Policía inutilizaron maquinaria utilizada para la minería ilegal, entre ella dragas, motores y otros equipos. Según las autoridades, esta intervención afecta una actividad que generaba alrededor de 480 millones de pesos mensuales y contribuye a debilitar las economías ilícitas de grupos armados en la región.

¡Golpe a la minería ilegal! Destruyen maquinaria que producía 480 millones de pesos al mes en Antioquia

En una operación conjunta entre tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada y la Policía en Antioquia, fueron intervenidos varios puntos utilizados para actividades de extracción ilícita de minerales en los municipios de San Carlos y San Rafael.

Durante el procedimiento, las autoridades inutilizaron distintos elementos que, según la información oficial, eran empleados para la explotación ilegal de yacimientos mineros. Entre estos se encontraban una draga tipo buzo, clasificadoras, motores, mangueras, combustible y otros equipos asociados a esta actividad.

Millonarias ganancias para grupos criminales

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, este tipo de infraestructura era utilizada para sostener dinámicas de minería ilegal en la región. El resultado de la intervención representa un golpe contundente a estas economías ilícitas, al neutralizar un sistema de producción que, según las estimaciones entregadas, generaba alrededor de 1.000 gramos de oro mensuales.

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Este volumen de extracción ilegal representaba un valor cercano a los 480 millones de pesos cada mes. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan asfixiar las finanzas de los grupos armados ilegales que se benefician directamente de la explotación descontrolada de recursos naturales en el territorio antioqueño.

Protección de recursos naturales en San Carlos y San Rafael

Además del impacto económico, la intervención técnica de estos puntos busca frenar el daño ambiental irreversible que estas prácticas generan en los ecosistemas locales. El uso de maquinaria pesada y elementos químicos en la minería sin control afecta las fuentes hídricas y la biodiversidad de los municipios de San Carlos y San Rafael.

Finalmente, la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Nacional reiteraron que los operativos continuarán en diferentes zonas del departamento con el objetivo de frenar la minería ilegal, proteger los recursos naturales y contrarrestar de manera permanente las fuentes de financiación de estructuras delincuenciales.