Resumen: Juzgado 29 de Bogotá ratificó la prisión para Harold Barragán, uno de los presuntos articuladores logísticos del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ante el riesgo de fuga y los chats que lo vinculan al crimen.

¡Se queda en la cárcel! Juez le cierra la puerta a Harold Barragán por el magnicidio de Miguel Uribe

La justicia colombiana ha ratificado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Barragán, uno de los presuntos articuladores logísticos del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

El Juzgado 29 de Conocimiento de Bogotá desestimó la apelación presentada por la defensa del acusado, manteniendo la decisión de privación de la libertad.

Barragán, quien fue imputado por graves delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, deberá continuar en prisión preventiva.

El juez determinó que existe un riesgo palpable de que el acusado evada la justicia, un riesgo que se evidenció con los elementos probatorios, incluidos los chats que destapó la Fiscalía en las primeras audiencias.

Lea también: ¡Lluvia de capturas! Megaoperativo en Medellín dejó 27 detenidos y 124 armas blancas incautadas

Según la investigación, Harold Barragán sería la pieza clave en la organización logística del ataque. La Fiscalía y la Policía señalaron que él habría ayudado a seleccionar al joven de 15 años que disparó contra Uribe Turbay con una pistola Glock 9 milímetros.

Mensajes y comunicaciones interceptadas entre Barragán y Elder José, alias Chipi, detallarían la coordinación para ejecutar el crimen.

La defensa de Barragán argumentó supuestas vulneraciones a sus derechos, particularmente durante una entrevista sin la presencia de su abogado, donde el ciudadano aceptó haber cometido delitos, incluido el tráfico de estupefacientes.

Lo obstante, el despacho judicial consideró que la medida de detención preventiva es adecuada, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los elementos de prueba. Este caso del magnicidio de Uribe Turbay ya suma siete personas capturadas, y las autoridades han manifestado que continúan las investigaciones para dar con los determinadores del crimen.

Más noticias de Colombia