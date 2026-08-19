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Resumen: El artista cartagenero Hamilton, de 26 años, fue seleccionado por Forbes Colombia para protagonizar la portada de su prestigiosa lista 30 Under 30 de 2026. Este reconocimiento a su impacto cultural corona un año excepcional en su carrera internacional, que incluye su elección como el único colombiano en YouTube Foundry 2026, una extensa gira por Estados Unidos junto a Ryan Castro y nominaciones en los Premios Juventud, consolidando así el afrobeat y los sonidos del Caribe a nivel global.

Hamilton, la voz del afrobeat colombiano, protagoniza la portada de Forbes «30 Under 30» 2026

Con solo 26 años, el artista cartagenero Hamilton, conocido en la industria como el «AfroRockStar», alcanzó un nuevo hito en su carrera al ser seleccionado por Forbes Colombia para integrar la lista 30 Under 30 de 2026 y protagonizar la portada de la revista.

El reconocimiento ubica a Hamilton entre los líderes jóvenes que están transformando el futuro del país. El músico comparte la carátula de esta edición con Valentina Agudelo (impacto social), Santiago Acevedo (negocios) y el futbolista Gustavo Puerta (deporte). La selección de Forbes combinó investigación periodística, análisis de datos y evaluación de expertos, midiendo variables como innovación, liderazgo, crecimiento y capacidad de ejecución.

Un año consagratorio para el afrobeat

La aparición en Forbes llega en el punto más alto de la proyección internacional del artista caribeño. En lo que va de 2026, Hamilton ha registrado logros clave en el mercado global:

YouTube Foundry 2026: Fue elegido como el único representante colombiano dentro de esta prestigiosa plataforma global de desarrollo para artistas independientes.

Gira en Estados Unidos: Acompañó como acto de apertura oficial al reguetonero Ryan Castro durante su tour “Sendé: The Last Dance”, con presentaciones en 16 ciudades estadounidenses.

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Premios Juventud 2026: Logró una nominación en la categoría Afrobeat del Año por su sencillo “Botecito”, grabado junto a Juan Duque.

De Cartagena para el mundo

La inclusión de Hamilton en esta lista visibiliza la rápida expansión de los sonidos afrocaribeños en la industria musical. Desde su natal Cartagena, el cantante ha consolidado un sello distintivo que hoy resuena en plataformas internacionales y colaboraciones de alto perfil.

Su presencia en la portada de Forbes Colombia ratifica la evolución del afrobeat nacional y posiciona a la nueva generación de creativos colombianos como referentes de impacto cultural y económico a nivel global.

Hamilton, la voz del afrobeat colombiano, protagoniza la portada de Forbes «30 Under 30» 2026