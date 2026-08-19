Resumen: Sandy Astrid fue hallada sin vida tras tres días de búsqueda en el embalse Tominé, luego del accidente entre dos lanchas en Cundinamarca.

¡Triste final! Hallaron el cuerpo de Sandy Astrid tras tres días de búsqueda en el embalse Tominé

Después de tres días de búsqueda, los organismos de socorro encontraron el cuerpo sin vida de Sandy Astrid, la mujer de 59 años que permanecía desaparecida tras el accidente entre dos lanchas registrado en el embalse Tominé, en Cundinamarca.

El hallazgo fue confirmado por Aldemar Cortés González, alcalde de Guatavita, quien expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y destacó el trabajo coordinado de las instituciones que participaron en el operativo.

La emergencia ocurrió el pasado lunes festivo, luego de que las autoridades recibieran una llamada de alerta desde inmediaciones del Club La Marina. La hipótesis inicial indica que una de las embarcaciones habría quedado enredada con una cuerda utilizada para una actividad acuática, situación que habría provocado el accidente.

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En una de las lanchas se movilizaban cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad. Luego del incidente, cuatro ocupantes lograron salir a la superficie, mientras Sandy Astrid permaneció desaparecida hasta este miércoles.

La búsqueda estuvo a cargo del Grupo especializado de Rescate Acuático de Bomberos de Cundinamarca, con apoyo de la Armada, Defensa Civil, Policía y Sijín. Para ubicar a la mujer se utilizaron GPS, ecosonda, sonar, embarcaciones de apoyo y equipos especializados de buceo.

Las labores incluyeron la división del embalse Tominé por sectores, barridos sistemáticos, georreferenciación, desplazamiento de embarcaciones e inmersiones controladas. Los equipos de buceo realizaron relevos para controlar los tiempos de exposición bajo el agua.

Según el balance operativo, 42 integrantes de organismos de socorro y autoridades participaron en las labores. Una vez localizado el cuerpo de Sandy Astrid, este quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente.

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