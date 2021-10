Este 31 de octubre se podrán pedir dulces solo hasta las 11:00 de la noche

En la mañana de este viernes 29 de octubre, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, presentó las medidas que tendrá el departamento en la celebración de la noche de brujitos, se tendrá toque de queda desde las 11:00 de la noche del domingo hasta las 5:00 de la mañana del primero de noviembre.

“Hemos tomado la decisión para proteger a nuestros menores y, para proteger a los padres de familia, de que el 31 de octubre pueden salir los niños, los jóvenes, todos a disfrutar y pedir dulces, pero hasta las 11:00 de la noche. Después de esa hora no debe haber ningún menor de edad en la calle”, precisó la gobernadora.

Por ser distritos especiales, esta medida no se aplica en Cali y Buenaventura, no obstante, en el transcurso de este viernes las autoridades de Cali se reunirán en un consejo de seguridad para tomar decisiones en cuanto a las medidas más pertinentes para que no se presenten incidentes durante la celebración de Halloween.

Se espera que haya una buena respuesta por parte de los ciudadanos todo sea por el cuidado y la salud, dado que no se puede ignorar que aún estamos batallando en contra de una pandemia.

Como medida de protección a nuestros niñ@s, tomamos la decisión con nuestra Fuerza Pública; de toque de queda para menores de edad este 31 de Octubre entre 11 p.m. y 5:00 a.m. del 1 de noviembre. #ValleSeguro pic.twitter.com/kJNCbcSEhm — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) October 28, 2021