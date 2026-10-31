Resumen: Autoridades sanitarias enseñan a identificar dulces vencidos o adulterados en Halloween: revise empaques, registro Invima, textura y olor. Si un niño presenta vómito, diarrea o mareos tras comerlos, no lo automedique, hidrátelo y llévelo al centro de salud.

Halloween en Antioquia: así puede saber si los dulces de sus hijos están adulterados o vencidos

Con la llegada de Halloween y las tradicionales jornadas de los niños pidiendo dulces por barrios y unidades residenciales, las autoridades sanitarias encendieron las alarmas en Antioquia: golosinas vencidas, en mal estado o incluso adulteradas pueden terminar en las canastas de los menores y causar desde una indigestión hasta una intoxicación grave.

La alerta no es exagerada. En temporadas anteriores las autoridades han encontrado dulces manipulados circulando por el departamento, incluidos productos con sustancias prohibidas que parecían golosinas normales. Por eso el llamado a los padres de familia y cuidadores es directo: ningún dulce debería llegar a la boca de un niño sin una revisión previa, por más inofensivo que se vea el empaque.

Estos son los consejos de los expertos para que la celebración termine en fiesta y no en urgencias.

¿Cómo identificar un dulce adulterado o en mal estado?

Antes de dejar que los niños se coman el botín de la noche, revise una por una las golosinas y preste atención a estas señales de alerta:

Envolturas alteradas: descarte de una vez los empaques rotos, abombados, perforados o que parezcan haber sido pegados o cerrados artesanalmente. Un empaque manipulado es motivo suficiente para botar el dulce a la basura.

Etiquetado sospechoso: verifique que el producto tenga la fecha de vencimiento visible y el registro sanitario del Invima. Si las letras están borrosas, raspadas o el empaque no dice quién lo fabrica, no lo consuma.

Textura o apariencia rara: golosinas derretidas, demasiado pegajosas, con cambios de color o manchas de moho son evidencia de mala conservación.

Olores o sabores extraños: si al abrir el dulce se siente un olor químico o rancio, no deje que el niño lo pruebe.

Procedencia desconocida: evite que los menores coman repostería casera o dulces artesanales sin empaque industrial repartidos por desconocidos.

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¿Qué más pueden hacer los papás para prevenir?

La primera medida es la supervisión: un adulto responsable debe acompañar el recorrido de los niños y revisar las golosinas recolectadas antes de que las ingieran, no después. Los expertos insisten en que esta revisión es el filtro más importante de la noche.

También se recomienda dosificar el consumo. Entregar los dulces poco a poco, y no todos de una vez, ayuda a prevenir malestares estomacales y picos de glucosa, sobre todo en los más pequeños de la casa.

Y si usted va a comprar dulces para repartir esta noche, hágalo únicamente en establecimientos comerciales reconocidos y verifique que los empaques estén sellados al momento de la compra. El precio muy bajo de golosinas vendidas en la calle o sin marca conocida puede ser una señal de que el producto no cumple con los requisitos sanitarios.

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¿Qué hacer si un niño se enferma después de comer un dulce?

Si un menor presenta dolor abdominal fuerte, náuseas, vómitos repetitivos, diarrea o mareos después de consumir una golosina, los expertos recomiendan actuar así:

No lo automedique ni le induzca el vómito.

Manténgalo bien hidratado con agua.

Trasládelo de inmediato al centro de salud más cercano.

Conserve el empaque o una muestra de la golosina que se comió: puede ser clave para que el personal médico identifique qué le causó la reacción.

En Antioquia la celebración de Halloween se vive con fuerza este viernes 31 de octubre, inicio del puente festivo, con miles de niños disfrazados saliendo a las calles de Medellín y los municipios del departamento. Por eso las autoridades insisten en que la prevención empieza en casa: revisar cada dulce toma pocos minutos y puede evitar una emergencia médica.

Con un poco de cuidado, la única preocupación de esta noche debería ser qué disfraz ganó más dulces.