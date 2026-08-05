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    ¡Macabro hallazgo en Bogotá! Encuentran un pie humano abandonado dentro de una bolsa en un parque

    Las autoridades investigan el hallazgo de un pie humano dentro de una bolsa en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Macabro hallazgo en Bogotá! Encuentran un pie humano abandonado dentro de una bolsa en un parque
    Foto de redes sociales.
    ¡Macabro hallazgo en Bogotá! Encuentran un pie humano abandonado dentro de una bolsa en un parque

    Resumen: Conmoción en el sur de Bogotá. Un habitante de calle encontró una bolsa con un pie humano en un parque del barrio Ciudad Jardín. El CTI y Medicina Legal investigan el caso para identificar a la víctima y esclarecer lo ocurrido.

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    Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el hallazgo de un pie humano encontrado dentro de una bolsa negra en una zona verde del barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá.

    El caso se conoció durante la tarde del pasado martes 4 de agosto, cuando un habitante de calle alertó a las autoridades tras encontrar la bolsa abandonada en un parque ubicado en la carrera 12D con calle 19 Sur.

    Inicialmente, versiones preliminares indicaban que se trataba de varias partes de un cuerpo; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación confirmó posteriormente que en el lugar únicamente fue encontrado un pie humano.

    Tras el reporte, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acordonaron el sector mientras investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial y el levantamiento del material probatorio.

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    La extremidad fue trasladada a Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los análisis forenses que permitan establecer la identidad de la víctima, así como determinar otras características relevantes para la investigación.

    De manera paralela, las autoridades comenzaron la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector y la toma de testimonios de residentes y posibles testigos para establecer cómo llegó la bolsa hasta ese lugar y si existen otras evidencias relacionadas con el caso.

    La Fiscalía continúa con las labores investigativas para determinar si el hallazgo está relacionado con otros hechos delictivos o con un posible caso de desaparición.

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