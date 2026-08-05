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    ¡Ojo conductores! Medellín tendrá cierres viales por los eventos más esperados de la Feria de las Flores

    ¡Atención Medellín! Este fin de semana habrá cierres viales po el Desfile de Autos Clásicos, Noche Silletera y más eventos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo conductores! Medellín tendrá cierres viales por los eventos más esperados de la Feria de las Flores

    Resumen: Medellín tendrá cierres viales entre el 7 y el 9 de agosto por el Desfile de Silleteros, Autos Clásicos, Noche Silletera y otros eventos.

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    La Alcaldía de Medellín anunció una serie de cierres viales que se implementarán entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto debido a la realización de algunos de los eventos más importantes de la Feria de las Flores.

    Las restricciones estarán asociadas al Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el Tributo Héroes de la Patria, la Noche Silletera y el tradicional Desfile de Silleteros.

    La alcaldía informó que activó el plan de contingencia a través del Comité Operativo de Eventos de Ciudad, liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad durante las actividades masivas programadas.

    El viernes 7 de agosto, entre las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, habrá cierres viales totales por el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en corredores como las avenidas Bolivariana, Guayabal, Regional, San Juan, Ferrocarril, Carabobo y Las Vegas.

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    Para el sábado 8 de agosto, entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., se realizarán cierres parciales por el XIV Desfile Tributo Héroes de la Patria, que recorrerá importantes vías de la ciudad como la avenida San Juan, la carrera 65, la avenida 80, la avenida El Poblado y la avenida 33.

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    Ese mismo día, con motivo de la Noche Silletera, habrá restricciones en los accesos a Santa Elena desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la mañana del domingo. El ingreso estará controlado y solo se permitirá el paso de vehículos autorizados.

    El domingo 9 de agosto, los cierres viales estarán concentrados en la avenida Regional, San Juan y Ferrocarril por el Desfile de Silleteros. Las restricciones comenzarán desde la noche anterior en algunos tramos y se mantendrán hasta las 10:00 p.m., cuando se habilitarán nuevamente las vías.

    Las autoridades recomendaron utilizar el transporte público, programar los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer los mapas y horarios de las restricciones.

    Además, recordaron la importancia de respetar las indicaciones de los agentes de tránsito para garantizar una movilidad segura durante el cierre de la Feria de las Flores.

    ¡Ojo conductores! Medellín tendrá cierres viales por los eventos más esperados de la Feria de las Flores

    Foto de cortesía.

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