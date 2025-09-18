Resumen: Un hallazgo de droga de 500 kilos se dio en Bello, Antioquia, tras la persecución de un vehículo que no atendió un puesto de control. La Policía busca al responsable.

¡Persecución de película! Policía encontró 500 kilos de marihuana en un carro abandonado en Bello

Lo que comenzó como un puesto de control rutinario en el Norte del Valle de Aburrá terminó en una intensa persecución policial que culminó con un millonario hallazgo de droga.

Uniformados de la Policía le pidieron a un conductor que se detuviera para una requisa, pero este ignoró la orden y emprendió la huida a toda velocidad hacia la zona urbana del municipio de Bello.

Un operativo conjunto de varias patrullas acorraló al vehículo, que terminó colisionando con otros carros y motos. Su conductor, viéndose sin salida, abandonó el automóvil y escapó a pie.

Lea también: ¡Dayro Moreno inalcanzable! Es el goleador imparable de la Sudamericana

Las autoridades inspeccionaron el carro y encontraron un cargamento de 500 kilogramos de marihuana, según relató el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El estupefaciente, avaluado en más de $200 millones de pesos, era de la variedad creepy y, según las autoridades, pretendía llegar a Medellín para ser dosificado y comercializado por una banda delincuencial aún por identificar. Las autoridades continúan la búsqueda del responsable.

Más noticias de Bello